40-е по счёту слушание по делу Игоря Пушкарёва пройдёт 6 августа в Москве
Тверской суд продолжает допрашивать свидетелей обвинения.
Тверской суд продолжает допрашивать свидетелей обвинения.
В Тверском суде Москвы 6 августа состоится 40-е по счёту слушание по существу дела
Напомним, Игорь Пушкарёв уже больше двух лет находится в следственном изоляторе, он взят под стражу 1 июня 2016 года. Первое заседание по существу дела состоялось 27 февраля 2018 года. За это время были исследованы все 120 томов уголовного дела, в конце июня начался новый этап процесса допрос свидетелей. Завершат его прения сторон, после которых будет вынесено решение суда.