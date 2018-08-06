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09:08 (мск), источник: VLADNEWS

40-е по счёту слушание по делу Игоря Пушкарёва пройдёт 6 августа в Москве

Тверской суд продолжает допрашивать свидетелей обвинения.

Источник: AP 2018

В Тверском суде Москвы 6 августа состоится 40-е по счёту слушание по существу дела экс-главы Владивостока Игоря Пушкарёва, бывшего директора МУПВ «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова и ранее возглавлявшего компанию «Востокцемент» Андрея Пушкарёва. Заседание назначено на 9:15 по московскому времени, сообщает РИА VladNews со ссылкой на сайт экс-главы Владивостока Игоря Пушкарёва. В ходе слушания давать показания продолжат свидетели обвинения. Стороной обвинения заявлено 56 свидетелей. После того, как они ответят на вопросы суда, начнутся допросы свидетелей защиты. Всего по делу экс-главы Владивостока проходят более 90 свидетелей.

Напомним, Игорь Пушкарёв уже больше двух лет находится в следственном изоляторе, он взят под стражу 1 июня 2016 года. Первое заседание по существу дела состоялось 27 февраля 2018 года. За это время были исследованы все 120 томов уголовного дела, в конце июня начался новый этап процесса допрос свидетелей. Завершат его прения сторон, после которых будет вынесено решение суда.

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