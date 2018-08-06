На Урале закрыли ещё один детский лагерь
Этим летом приёма больше не будет.
Этим летом приёма больше не будет.
В Свердловской области закрыт ещё один детский летний лагерь. На 90 суток приостановлена деятельность лагеря в Краснотурьинске, сообщает областное управление ФССП.
Поводом для такой меры стали многочисленные нарушения. В лагере работали граждане, не прошедшие медосмотра, а питание детей не было налажено.
Работа приостановлена на 90 суток. Фактически лагерь в 2018 году работать уже не будет.
Напомним, ранее в нескольких территориях региона тоже были закрыты детские лагеря.