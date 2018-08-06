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08:48 (мск), источник: ИА REGNUM

На Урале закрыли ещё один детский лагерь

Этим летом приёма больше не будет.

Источник: AP 2018

В Свердловской области закрыт ещё один детский летний лагерь. На 90 суток приостановлена деятельность лагеря в Краснотурьинске, сообщает областное управление ФССП.

Поводом для такой меры стали многочисленные нарушения. В лагере работали граждане, не прошедшие медосмотра, а питание детей не было налажено.

Работа приостановлена на 90 суток. Фактически лагерь в 2018 году работать уже не будет.

Напомним, ранее в нескольких территориях региона тоже были закрыты детские лагеря.

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