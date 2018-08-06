Воронежские синоптики рассказали, сохранится ли 30-градусная жара на рабочей неделе

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Начало августа выдалось очень жарким — ежедневно в Воронежской области столбики термометров поднимаются до отметки в 28−30 градусов, немного превышая норму. Однако уже на предстоящей рабочей неделе жара пойдёт на спад. Подробный прогноз погоды опубликовал Воронежский гидрометцентр.

В понедельник, 6 августа, в Воронеже переменная облачность, кратковременный дождь, ветер западный, 5−10 м/с, температура воздуха +30. По области днём в отдельных районах умеренные кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный 5−10 м/с, при грозах порывы до 16 м/с. Температура воздуха от 25 до 30 градусов, при прояснениях — до +33.

Во вторник, 7 августа, переменная облачность, ночью без осадков и до +19 градусов. В Воронеже днём кратковременный дождь, воздух прогреется до +29. В районах области днём местами небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5−10 м/с, при грозах — до 15 м/с.

В среду, 8 августа, в Воронеже в течение всех суток сухо, переменная облачность, ночью градусники покажут до +18, днём — до +27. По области ночью без осадков и 13−18 градусов, но днём в отдельных районах пройдут небольшие дожди с грозами, воздух прогреется до 25−30 градусов. Ветер северный 5−10 м/с, но при грозах — до 15 м/с.

В четверг, 9 августа, переменная облачность и без осадков во всём регионе. Ночью до +14, днём до +25. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с.