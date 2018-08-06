Через два дня стартует сорок пятый Грушинский фестиваль
На празднике отметят сразу три юбилея — 50-летие с дня первого слета в 1968 году, 100-летие ВЛКСМ и, собственно, сам юбилейный сорок пятый фестиваль.
На празднике отметят сразу три юбилея — 50-летие с дня первого слета в 1968 году, 100-летие ВЛКСМ и, собственно, сам юбилейный сорок пятый фестиваль.
В этом году организаторы делают ставку на молодое поколение. Всего же в концертной программе примут участие не менее 200
Как информирует сайт правительства области — будут работать восемнадцать фестивальных площадок.
В день торжественного открытия фестиваля на главной сцене выступит оркестр из ста гитар.