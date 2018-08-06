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09:43 (мск), источник: Pro Город Самара

Через два дня стартует сорок пятый Грушинский фестиваль

На празднике отметят сразу три юбилея — 50-летие с дня первого слета в 1968 году, 100-летие ВЛКСМ и, собственно, сам юбилейный сорок пятый фестиваль.

В этом году организаторы делают ставку на молодое поколение. Всего же в концертной программе примут участие не менее 200 авторов-исполнителей. И шестьдесят из них — молодые таланты.

Как информирует сайт правительства области — будут работать восемнадцать фестивальных площадок.

В день торжественного открытия фестиваля на главной сцене выступит оркестр из ста гитар.

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