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09:00 (мск), источник: Вести Приморье

Небольшие дожди снова пройдут в Приморье на этой неделе

В первые дни новой рабочей недели погоду в Приморье будет определять гребень охотского антициклона, существенных осадков не ожидается.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +25° 83% 764 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Reuters

В первые дни новой рабочей недели погоду в Приморье будет определять гребень охотского антициклона, существенных осадков не ожидается.

С середины недели погодные условия изменятся. Над территорией Приморья пройдет серия атмосферных фронтов, которые вызовут местами небольшие и умеренные дожди. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

В последний рабочий день погода снова наладится. Температурный фон в начале недели в континентальной части края ночью +13…+18 °С, на восточном побережье +8…+12 °С. Днем +24…+30 °С, в прибрежных районах +17…+23 °С. К середине недели охотский антициклон отступит, и температура воздуха повысится на 2−4 градуса.

Во Владивостоке в начале недели преимущественно без осадков. В середине пройдет небольшой и умеренный дождь, затем снова без осадков. Температурный фон в начале недели ночью +16…+18 °С, днем +19…+23 °С. В дальнейшем ожидается его повышение на 3−4 градуса.

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