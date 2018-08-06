Небольшие дожди снова пройдут в Приморье на этой неделе

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В первые дни новой рабочей недели погоду в Приморье будет определять гребень охотского антициклона, существенных осадков не ожидается.

С середины недели погодные условия изменятся. Над территорией Приморья пройдет серия атмосферных фронтов, которые вызовут местами небольшие и умеренные дожди. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

В последний рабочий день погода снова наладится. Температурный фон в начале недели в континентальной части края ночью +13…+18 °С, на восточном побережье +8…+12 °С. Днем +24…+30 °С, в прибрежных районах +17…+23 °С. К середине недели охотский антициклон отступит, и температура воздуха повысится на 2−4 градуса.