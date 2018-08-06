Из-за ремонта дороги на три недели ограничат движение по Володарскому мосту

Источник: Комсомольская правда

«Мостотрест» начинает работы уже сегодня, с 16:00. Ремонтировать дорожное покрытие Володарского моста будут практически три недели — до 26 августа. На время работ движение будет ограничено.

Но, как сообщают в ГАТИ, по понедельникам с 08:00 до 16:00 и по пятницам с 17:00 до 22:00 открыты для движения будут все полосы. Также исключение сделают и на время завершающих работ — с 20 по 26 августа.

С сегодняшнего же дня и тоже до 26 августа закрывается движение по шоссе Революции — по боковому проезду у дома номер 51. Там будут прокладывать газопровод.