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17:30 (мск), источник: Комсомольская правда

Из-за ремонта дороги на три недели ограничат движение по Володарскому мосту

Исключения сделают по понедельникам и пятницам.

Источник: Комсомольская правда

«Мостотрест» начинает работы уже сегодня, с 16:00. Ремонтировать дорожное покрытие Володарского моста будут практически три недели — до 26 августа. На время работ движение будет ограничено.

Но, как сообщают в ГАТИ, по понедельникам с 08:00 до 16:00 и по пятницам с 17:00 до 22:00 открыты для движения будут все полосы. Также исключение сделают и на время завершающих работ — с 20 по 26 августа.

С сегодняшнего же дня и тоже до 26 августа закрывается движение по шоссе Революции — по боковому проезду у дома номер 51. Там будут прокладывать газопровод.

С 6 августа и до 15 октября ограничат движение по набережной канала Грибоедова у Львиного моста, до 15 сентября — по Дивенской улице, по 21 августа — по Кубинской от 2-го Предпортового проезда до Предпортовой улицы, а движение по улице Якубовича ограничат аж до конца года.

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