Из-за ремонта дороги на три недели ограничат движение по Володарскому мосту
Исключения сделают по понедельникам и пятницам.
Исключения сделают по понедельникам и пятницам.
«Мостотрест» начинает работы уже сегодня, с 16:00. Ремонтировать дорожное покрытие Володарского моста будут практически три недели — до 26 августа. На время работ движение будет ограничено.
Но, как сообщают в ГАТИ, по понедельникам с 08:00 до 16:00 и по пятницам с 17:00 до 22:00 открыты для движения будут все полосы. Также исключение сделают и на время завершающих работ — с 20 по 26 августа.
С сегодняшнего же дня и тоже до 26 августа закрывается движение по шоссе Революции — по боковому проезду у дома номер 51. Там будут прокладывать газопровод.
С 6 августа и до 15 октября ограничат движение по набережной канала Грибоедова у Львиного моста, до 15 сентября — по Дивенской улице, по 21 августа — по Кубинской от 2-го Предпортового проезда до Предпортовой улицы, а движение по улице Якубовича ограничат аж до конца года.