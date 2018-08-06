Лученок в 80-летний юбилей: живем, и нам за свою жизнь не стыдно

Источник: Sputnik.by

Ведущий радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов побывал в гостях у знаменитого композитора Игоря Михайловича Лученка и его супруги Александры Григорьевны и обратил внимание на мемориальные доски выдающихся личностей на доме, в котором живет маэстро. Это и Иван Мележ, и Иван Шамякин, и автор стихов к легендарной песне «Алеся» Аркадий Кулешов.

«Это огромные личности. И Мележ, и Шамякин, и Кулешов. Когда-то мы с Мулявиным что-то решали и думали: “Вот пойдем к Мележу посоветуемся, как к аксакалу”. Сейчас время поменялось. Но мы живем, и нам за свою жизнь не стыдно», — отмечает Лученок.

Как признается композитор, он так и не поверил в бога, хотя его крестил сам Митрополит Филарет, и говорит, что сейчас — смутное время, когда все чего-то ждут, но обязательно дождутся чего-то хорошего.

«Могу сказать, я и сейчас живу в Советском Союзе и плохим словом вспоминаю тех, кто развалил это дело. Это же надо было развалить такую махину. Я благодаря комсомолу облазил всю планету, был на Северном флоте и до сих пор горжусь, что там рыбачил», — рассказывает Лученок.

С супругой Александрой Григорьевной маэстро прожил в браке уже 53 года, и все это время было «сложным, интересным и переживательным».

«За эти годы, конечно, много в нашем доме побывало действительно выдающихся личностей — замечательных музыкантов и композиторов, поэтов и исполнителей. Это и Тихон Иванович Хренников, и Иосиф Кобзон, и Александра Пахмутова с Николаем Добронравовым. Когда Аркадий Кулешов принес стихи “Алеси”, я помню, моя дочь Света говорила: “Мама, ну когда они уже уйдут? Они все поют и разговаривают”. Инструмент у нас был один, а ей надо было заниматься», — рассказала супруга маэстро.