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09:15 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре открылся новый многофункциональный миграционный центр

Он сможет принимать ежедневно до 400 посетителей.

Источник: ГУ МВД по Самарской области

На минувшей неделе в Самаре открылся новый многофункциональный миграционный центр ГУ МВД по Самарской области. Он разместился на улице Черногорской, 2.

Прежний центр располагался на улице Гагарина, 66а, но из-за своих небольших размеров не мог принять всех посетителей одновременно, поэтому было решено подыскать другое здание. В новом помещении, которое оснащено самым современным оборудованием, предусмотрены места для ожидания более чем 200 человек. Также там есть системы кондиционирования и обогрева воздуха, туалеты для посетителей и специальный лифт и пандусы для маломобильных граждан. Кроме того, в центре оборудован медицинский блок, где посетители смогут пройти необходимые для получения гражданства обследования.

Предполагается, что многофункциональный миграционный центр будет принимать ежедневно до 400 посетителей. Работать он будет по следующему графику: понедельник — четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 17:00, суббота и воскресенье — выходные.

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