В Самаре открылся новый многофункциональный миграционный центр

Прежний центр располагался на улице Гагарина, 66а, но из-за своих небольших размеров не мог принять всех посетителей одновременно, поэтому было решено подыскать другое здание. В новом помещении, которое оснащено самым современным оборудованием, предусмотрены места для ожидания более чем 200 человек. Также там есть системы кондиционирования и обогрева воздуха, туалеты для посетителей и специальный лифт и пандусы для маломобильных граждан. Кроме того, в центре оборудован медицинский блок, где посетители смогут пройти необходимые для получения гражданства обследования.