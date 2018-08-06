В Самаре открылся новый многофункциональный миграционный центр
Он сможет принимать ежедневно до 400 посетителей.
Он сможет принимать ежедневно до 400 посетителей.
На минувшей неделе в Самаре открылся новый многофункциональный миграционный центр ГУ МВД по Самарской области. Он разместился на улице Черногорской, 2.
Прежний центр располагался на улице Гагарина, 66а, но
Предполагается, что многофункциональный миграционный центр будет принимать ежедневно до 400 посетителей. Работать он будет по следующему графику: понедельник — четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 17:00, суббота и воскресенье — выходные.