Судебные приставы вместе с ГИМС ловили иркутских должников на воде

Судебные приставы останавливали лодки и катера, и проверяли по базе, есть ли у их хозяев задолженность. В этот раз попадались в основном законопослушные судовладельцы. Инспекторы выписали одно извещение, еще один человек оплатил задолженность на месте. Но так бывает не всегда.