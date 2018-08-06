Судебные приставы вместе с ГИМС ловили иркутских должников на воде
Рейд проходил в выходные в акватории Иркутского водохранилища. Группа ходила по заливам Ершовскому, Картакою, Пади Мельничной и другим местам.
Рейд проходил в выходные в акватории Иркутского водохранилища. Группа ходила по заливам Ершовскому, Картакою, Пади Мельничной и другим местам.
Судебные приставы останавливали лодки и катера, и проверяли по базе, есть ли у их хозяев задолженность. В этот раз попадались в основном законопослушные судовладельцы. Инспекторы выписали одно извещение, еще один человек оплатил задолженность на месте. Но так бывает не всегда.
— Мы смотрим на соразмерность долга. Можем и катер арестовать. Такой совместный рейд у нас третий, совместно с ГИМС, — говорит судебный пристав межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств УФССП области Бутид Батоболотова.