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09:18 (мск), источник: Вести Иркутск

Судебные приставы вместе с ГИМС ловили иркутских должников на воде

Рейд проходил в выходные в акватории Иркутского водохранилища. Группа ходила по заливам Ершовскому, Картакою, Пади Мельничной и другим местам.

Источник: Вести Иркутск

Судебные приставы останавливали лодки и катера, и проверяли по базе, есть ли у их хозяев задолженность. В этот раз попадались в основном законопослушные судовладельцы. Инспекторы выписали одно извещение, еще один человек оплатил задолженность на месте. Но так бывает не всегда.

— Мы смотрим на соразмерность долга. Можем и катер арестовать. Такой совместный рейд у нас третий, совместно с ГИМС, — говорит судебный пристав межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств УФССП области Бутид Батоболотова.

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