Жарко, аж жуть или прогноз на будущее

Источник: AP 2018

За рекордно высокие температуры миллионам людей приходится расплачиваться деньгами, здоровьем, а порой даже жизнью.

Хотите знать прогноз на будущее? Он крайне неутешителен.

Четвертый год нам нет житья.

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Небывалая жара. Эти слова в последнее время звучат так часто, что скоро мы перестанем их воспринимать всерьез — примерно как слова «скидка» и «распродажа». Только за минувший июль, по данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), на Земле было установлено 118 исторических температурных рекордов.

По ситуации на конец июля 2018-й занимал четвертое место в рейтинге самых жарких годов за всю историю метеорологических наблюдений на планете.

Жарче были только 2015, 2016 и 2017 годы. Впрочем, 2018-й еще не закончился.

В России самая высокая температура за всю историю наблюдений за погодой была зафиксирована в июле в Астрахани (+40,6 °C). В Армении абсолютный рекорд жары поставил Ереван (+43 °C). В июле абсолютные температурные рекорды были установлены также в Южной Корее, на Тайване, в Объединенных Арабских Эмиратах.

Город Соданкюля расположен в самом сердце финской части Лапландии, в 120 км за полярным кругом. Местные жители чаще пользуются снегоходами, чем автомобилями, но 17 июля этого года городские градусники поднялись выше отметки +32 по Цельсию. Температура «за 30» многократно фиксировалась в прошлом месяце и в других районах Финляндии, а также в Норвегии, Швеции, Эстонии. Вот вам и «холодная» Северная Европа!

А в Уткьягвике (бывший Барроу, штат Аляска), самом северном населенном пункте США, и вовсе сложно определить, какая температура средняя, а какая — рекордная. Дело в том, что обрабатывающий погодную информацию компьютер в минувшем декабре стер часть данных за 2016−2017 годы: показатели температуры были настолько выше нормы, что компьютерный алгоритм воспринял их как ошибочные.

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В Японии невероятно жарким была большая часть июля, а 23-го числа в городе Кумагая была зарегистрирована самая высокая температура в истории страны — +41,1 градуса по Цельсию. По связанным с жарой причинам погибло не менее 80 японцев. Там же, в Японии, ливни, во время которых выпало осадков в четыре раза больше нормы, привели к наводнениям, унесшим жизни более 200 человек.

Великобритания пережила уже несколько волн жары. Во время одной из них погодостойкая мембрана на крыше научного центра Глазго расплавилась и капнула черной слизью вниз по зданию.

На метеостанции Уаргла в Алжире, расположенной в пустыне Сахара, 5 июля была зафиксирована самая высокая достоверно подтвержденная температура в истории Африки — 51,3 градуса по Цельсию.

Жара дорого обходится.

Сухая жаркая погода и сильные ветры, из-за перепадов атмосферного давления, приводят к лесным пожарам.

В Греции лесные пожары унесли, по данным на конец прошлого месяца, 91 жизнь. Такого числа жертв не было зарегистрировано ни на одном пожаре в Европе с 1900 года. В стране был объявлен траур по погибшим.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на 31 июля на территории Российской Федерации активно тушили 81 лесной пожар на площади 63 835 га. В труднодоступных и удаленных районах под постоянным наблюдением находились 205 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, — 2 315 589 га (чуть меньше территории Израиля и чуть больше Словении). Такие пожары не тушили потому, что борьба с огнем обошлась бы дороже, чем нанесенный стихией ущерб. В Мурманской области, Республике Саха (Якутия) и в Красноярском крае из-за пожаров был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Подобные по масштабам лесные пожары бушуют в США и Канаде. Только в штате Калифорния ущерб, нанесенный лесу огнем, оценивают в $100 млн.

Природные катаклизмы негативно отражаются на сельском хозяйстве. И засуха, и проливные дожди — заклятые враги фермера. Нынешним летом оба врага очень активны.

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Еще в прошлом году Министерство сельского хозяйства России победно рапортовало о рекордном за всю историю урожае зерновых. Нынешним летом министерство сообщает, что потери из-за засухи в одних регионах и переувлажнения почвы в других могут превысить 30 млн тонн зерна. От экстремальной погоды гибли посевы в Чечне, Крыму, в Архангельской, Астраханской, Волгоградской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской областях, в Забайкальском крае, на Алтае, в Калмыкии и в Якутии.

Вместо прошлогодних 135,4 млн тонн, включая 85,9 млн тонн пшеницы, в этом году предполагается собрать лишь 100 млн тонн зерновых, в том числе 64,4 млн тонн пшеницы. Впрочем, даже этот прогноз может быть скорректирован.

В Германии фермеры, занимающиеся зерновыми, ожидают урожай на 20% ниже прошлогоднего, картофелеводы ждут снижения на 25%, производители рапсового масла — на 30%. Западноевропейские фермеры предполагают, что урожаи будут ниже обычного уровня практически для всех видов овощей и фруктов. По молочному хозяйству ударит нехватка свежей травы на выжженных солнцем пастбищах.

Вода в реках и других водоемах Европы нагревается так сильно, что начинает задыхаться живущая в них рыба. В Германии, Финляндии, Швейцарии и Швеции атомные АЭС снижают производство электроэнергии, так как вода в реках слишком тепла для охлаждения реакторов.

В США под угрозой урожай хлопка в Техасе. Штат Калифорния в июле неоднократно оставался без электричества — электросети были перегружены из-за того, что жители слишком активно пользовались кондиционерами. .

В только что опубликованной исследователями из Гарвардского университета работе научно доказано: во время волн тепла у жителей домов, где не работает система кондиционирования, снижается когнитивная функция. Проще говоря, от жары мозги плавятся. Но использование кондиционеров — заколдованный круг. Чем сильнее нужно охлаждать дома, тем больше требуется электроэнергии, для выработки которой приходится сжигать больше ископаемого топлива, тем сильнее будет идти процесс глобального потепления, тем выше будут температуры.

Еще одна неприятная особенность новых времен — высокие ночные температуры. После жаркого дня ночь не приносит долгожданной прохлады.

В Курияте (Оман) в этом году был установлен печальный рекорд: самая высокая в истории минимальная температура в течение суток — 42,6 градуса по Цельсию.

Особенно опасны подобные аномально жаркие ночи для стариков и детей, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями. Те, кто вынужден работать на улице (например, на стройке или в сельском хозяйстве), также оказываются под угрозой, не имея возможности сдвигать свой рабочий день на более прохладные часы. В группу риска попадают и бездомные, которым некуда спрятаться от погодных аномалий.

Смертность, связанная с жарой, плохо поддается точной оценке. В зной резко возрастает число смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, но температура воздуха — не единственный фактор, способный вызвать остановку сердца (по этой причине иногда ставится под сомнение число жертв летней жары 2010 года в России — 55 000 человек). В Европе аномальную жару 2003-го считают причиной смерти 70 000 человек.

В США полагают, что от зноя в 1999—2010 годах погибло более 7000 человек. В Индии в очень жарком 2015 году высокая температура привела к 2300 смертям.

Что касается денег, то общий финансовый ущерб от жары 2010 года в Африке, Евразии и Северной Америке оценивался в $500 млрд. Есть все основания полагать, что это лето обойдется жителям планеты не дешевле.

Чаще, дольше, сильнее.

В августе 2004 года в журнале Science было опубликовано научное исследование под заголовком «Периоды жаркой погоды в XXI веке будут более интенсивными, более частыми и более продолжительными». Авторы, Джеральд Миль и Клаудия Тибальди из Национального центра атмосферных исследований, отмечали взаимосвязь между выбросами парниковых газов и затяжной жарой. Прогноз ученых, увы, подтвердился — волны тепла в последующие годы стали случаться чаще, длиться дольше, а температуры — подниматься все выше.

До последнего времени было принято считать, что высоким температурам способствует климатический феномен Эль-Ниньо. Повышение температуры океанической поверхности в центре и на востоке тропической зоны Тихого океана влияет на погоду на всей планете.

Так было в 2016 году, который считается самым жарким в истории наблюдений. Но 2017-й оказался одним из самых жарких и без Эль-Ниньо. В 2018 году доминирует другой климатический феномен — Ла-Нинья, традиционно связываемый с глобальным снижением средних температур. Традиция, как видим, была нарушена.

По данным Всемирной метеорологической организации (The World Meteorological Organization, WMO), первые шесть месяцев этого года стали самыми знойными в истории наблюдений месяцами в период влияния Ла-Нинья.

Большинство климатологов сходится во мнении, что будущее будет жарче, чем настоящее.

Согласно прогнозу Научно-исследовательской сети по изменению климата в городах, к 2050 году городов, где летняя температура будет превышать +35 градусов по Цельсию, в мире станет втрое больше.

Группа ученых из Массачусетского технологического института под руководством Эльфатиха Эльтахира опубликовала в журнале Science Advances исследование, посвященное тому, как влажность воздуха влияет на восприятие высоких температур человеческим организмом.

При температуре от +35 по Цельсию и выше, измеренной влажным термометром, организм не в состоянии охладить себя, что может в течение нескольких часов привести к смерти. Сейчас на Земле почти нет мест, где температура по влажному термометру превышает +31. Но в будущем в периоды длительной жары в отдельных районах планеты показатель будет расти.

Самая опасная ситуация будет складываться на севере Индии, на юге Пакистана и в Бангладеш — в регионе, где проживает около 1,5 млрд человек. По прогнозу исследователей Массачусетского технологического института, к 2100 году около 70% жителей Индии будут периодически сталкиваться с температурой +32 по влажному термометру, а 2% столкнутся со смертельно опасными +35 градусами.

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Совместный исследовательский центр Еврокомиссии разработал специальный индекс магнитуды волн тепла (The Heat Wave Magnitude Index, HWMI). Индекс чем-то напоминает шкалу Рихтера для землетрясений. Его можно применять для оценки и сравнения периодов длительной жары в любом регионе планеты.

По оценкам авторов идеи, если выбросы парниковых газов будут расти теми же темпами, что сейчас, то к концу столетия США и Европа станут переживать периоды «очень высоких температур» (HWMI выше 8) каждый год или раз в два года, а раз в десять лет будут случаться периоды «исключительно высоких температур» (HWMI выше 16).

Изменение климата привело к такому явлению, как климатические беженцы. По данным Internal Displacement Monitoring Centre, за последние 10 лет из-за природных катаклизмов вынуждены были сменить место жительства около 21,5 млн человек. Вероятно, цифра продолжит расти. Но есть серьезная проблема. Конвенция о беженцах 1951 года не предусматривает возможности признавать таковыми тех, кто покинул родные края, спасаясь не от диктатуры или войны, а от дурной погоды.

А печальнее всего то, что с этой планеты не сбежишь, другой Земли у нас нет.

«Такие периоды экстремально высокой температуры станут нормой».

Специально для «Ъ» на вопросы о том, какую погоду готовят нам грядущие годы, ответили два специалиста по изменению климата — Рокси Мэтью Колл из Центра исследований изменения климата Индийского института тропической метеорологии и Томас Фреллихер из Центра проблем изменения климата имени Ганса Эшгера при Бернском университете.

— Какую погоду можно ожидать в ближайшие годы? Теперь каждое лето будет вот таким? Или ситуация и вовсе станет лишь ухудшаться год от года?

Рокси Мэтью Колл: Весьма вероятно, что длительные периоды жары станут интенсивнее — в ответ на увеличившиеся выбросы парниковых газов в результате деятельности человека. Предположительно, увеличится не только число длительных периодов жары, но и их интенсивность и продолжительность. Но это не означает, что каждое лето будет подобно нынешнему.

Вероятность затяжного зноя будет увеличиваться (ежегодно) в средних широтах, в том числе в Европе.

Томас Фреллихер: Глобальное потепление привело к тому, что увеличился риск возникновения подобных длительных периодов жары. Такие периоды экстремально высокой температуры станут нормой, если сохранятся нынешние темпы глобального потепления.

— Существуют ли способы повлиять на ситуацию (за исключением торговли квотами на парниковые газы)?

Р. М. К.: Простых рецептов нет. Можно лишь сокращать выбросы от сжигания ископаемого топлива. Временного облегчения удастся добиться, сажая лес между громадами бетонных зданий: это поможет быстрее сбить жар в ночное время, чтобы в городах было относительно прохладнее. .

Т. Ф.: Лично я считаю, что единственный эффективный способ — существенно сократить объемы выбросов диоксида углерода и, соответственно, повлиять на процесс глобального потепления.

— Велика ли вероятность того, что наиболее пострадавшие регионы в ближайшем будущем станут непригодны для жизни человека?

Р. М. К.: Если эти регионы окажутся подвержены воздействию изменения климата, включая длительные периоды жары, засухи, нехватку воды, деградацию среды обитания, потери сельскохозяйственных земель, то это может существенно ухудшить качество жизни в таких местах.