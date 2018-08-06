Посол, выйди вон! Саудовская Аравия и Канада поссорились из-за женщины
Оттава пытается давить на
Оттава пытается давить на
Министерство иностранных дел Саудовской Аравии дало послу Канады сутки на то, чтобы покинуть территорию страны. Столь жесткая реакция последовала в ответ на действия Оттавы, которые в
3 августа МИД Канады выразил озабоченность по поводу задержания гражданских активистов в Саудовской Аравии и потребовал их немедленного освобождения.
В Twitter МИД Канады появилось следующее сообщение: «Мы глубоко обеспокоены новыми арестами гражданских активистов и борцов за права женщин в Саудовской Аравии, включая Самар Бадави. Мы требуем от властей Саудовской Аравии немедленно отпустить их и всех других мирных борцов за права человека».
Как уже говорилось, реакция Саудовской Аравии оказалось предельно жесткой. «Позиция Канады представляет собой открытое вмешательство во внутренние дела королевства, противоречит основам международного права и всех договоренностей, регулирующих отношения между государствами», — приводит ТАСС заявление МИД Саудовской Аравии, которое распространило Саудовское агентство печати.
Помимо высылки из страны посла Канады, объявлено о том, что собственно посла в Канаде Саудовская Аравия отзывает для консультаций, а торговые и финансовые операции между двумя странами приостанавливаются.
37-летняя Самар Бадави принадлежит к немногочисленной группе женщин Саудовской Аравии, которые ведут активную борьбу за свои права и в целом за либерализацию режима в стране.
В 2010 году Самар подала в суд на отца, обвинив его в том, что он унижал и истязал ее на протяжении 15 лет. Законы Саудовской Аравии таковы, что в результате Бадави сама была осуждена на 6 месяцев тюрьмы по обвинению в ослушании.
Международный резонанс вокруг этой истории, однако, заставил власти Саудовской Аравии освободить Самар Бадави.
Самар и не думала останавливаться. Она судилась с местными властями, которые не дали разрешения участвовать ей в местных выборах, затем принимала активно участие в кампании за предоставление женщинам королевства права водить машину. В 2012 году Государственный департамент США присудил ей премию за вклад в развитие прав женщин.
Муж Самар Бадави, Валид Абулхаир, также занимавшийся правозащитной деятельностью, был приговорен к 15 годам лишения свободы. Аналогичная участь постигла и брата Самар, Раифа Бадави. Блогер и активист, создатель сайта Free Saudi Liberals, Раиф Бадави после серии задержаний на непродолжительный срок был обвинен в оскорблении ислама и вероотступничестве.
Супруга Раифа, Инсаф Хайдар, вместе с детьми получила политическое убежище в Канаде.
Время от времени МИД Канады выступает с требованиями освобождения Раифа Бадави, на которые следует неизменный отказ. А присуждение международными правозащитными организациями нескольких наград осужденному лишь вызывало у
Что касается Самар Бадави, то власти Саудовской Аравии задерживают ее периодически. Так подобный случай имел место в начале 2016 года. Однако тогда женщину отпустили буквально через несколько дней. Власти вообще отрицали факт ареста, заявляя, что ее просто вызывали на допрос.
О нынешнем аресте стало известно 2 августа. Организация Human Rights Watch сообщила, что Самар Бадави задержана вместе с другой активисткой Нассимой
Парадокс ситуации состоит в том, что в Саудовской Аравии в последнее время действительно были несколько расширены права женщины. В частности, им разрешили водить машину. В то же время притязания активисток на право избираться в органы местного самоуправления
При этом ссориться с