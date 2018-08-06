Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ни один не вышел: участник ликвидации Изваринского котла
Водитель на арендованном авто за 3 часа собрал $50 000 штрафов
В Сети спорят, на кого похожа дочь Асмус и Харламова
В Египте откопали нового Сфинкса
Шикарная Бейонсе украсила обложку модного глянца
Звезда снижает активность, или Когда Солнце уничтожит ЗемлюМожет ли Солнце остыть или, наоборот, внезапно взорваться
Бабушка, прыгнувшая в ливневку за утонувшим внуком, умерла
Кущевка попалась: что выявила скрытая проверка МВД
«Гора свалилась с плеч». Петросян сообщил об окончании съемок
Умерла актриса Шарлотта Рэй
СМИ опубликовали снимки потерявшей рассудок Тереховой
СМИ поведали, как живет секс-символ 90-х Ветлицкая
«Аристократка»: Блёданс примерила широкополую шляпу
Саша Стриженова кардинально сменила прическу и похудела
Водитель на арендованном авто за 3 часа собрал $50 000 штрафов
Для водителей придумали налог за езду по пробкам
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Почему в России столько одинаковых домов
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
18:18 (мск), источник: Аргументы и факты

Посол, выйди вон! Саудовская Аравия и Канада поссорились из-за женщины

Оттава пытается давить на Эр-Рияд, добиваясь освобождения правозащитников, но получает жесткий ответ.

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии дало послу Канады сутки на то, чтобы покинуть территорию страны. Столь жесткая реакция последовала в ответ на действия Оттавы, которые в Эр-Рияде расценили как вмешательство в внутренние дела королевства.

«Открытое вмешательство во внутренние дела»

3 августа МИД Канады выразил озабоченность по поводу задержания гражданских активистов в Саудовской Аравии и потребовал их немедленного освобождения.

В Twitter МИД Канады появилось следующее сообщение: «Мы глубоко обеспокоены новыми арестами гражданских активистов и борцов за права женщин в Саудовской Аравии, включая Самар Бадави. Мы требуем от властей Саудовской Аравии немедленно отпустить их и всех других мирных борцов за права человека».

Самар Бадави, правозащитница | Источник: AFP 2018

Как уже говорилось, реакция Саудовской Аравии оказалось предельно жесткой. «Позиция Канады представляет собой открытое вмешательство во внутренние дела королевства, противоречит основам международного права и всех договоренностей, регулирующих отношения между государствами», — приводит ТАСС заявление МИД Саудовской Аравии, которое распространило Саудовское агентство печати.

Новость
Девушка, гулявшая в Саудовской Аравии в юбке, арестована

Помимо высылки из страны посла Канады, объявлено о том, что собственно посла в Канаде Саудовская Аравия отзывает для консультаций, а торговые и финансовые операции между двумя странами приостанавливаются.

Самар Бадави: суды и борьба за права

37-летняя Самар Бадави принадлежит к немногочисленной группе женщин Саудовской Аравии, которые ведут активную борьбу за свои права и в целом за либерализацию режима в стране.

В 2010 году Самар подала в суд на отца, обвинив его в том, что он унижал и истязал ее на протяжении 15 лет. Законы Саудовской Аравии таковы, что в результате Бадави сама была осуждена на 6 месяцев тюрьмы по обвинению в ослушании.

Международный резонанс вокруг этой истории, однако, заставил власти Саудовской Аравии освободить Самар Бадави.

Опека над ней, без которой существование женщин в Саудовской Аравии невозможно, была передана дяде.

Самар и не думала останавливаться. Она судилась с местными властями, которые не дали разрешения участвовать ей в местных выборах, затем принимала активно участие в кампании за предоставление женщинам королевства права водить машину. В 2012 году Государственный департамент США присудил ей премию за вклад в развитие прав женщин.

Брат и муж правозащитницы сидят в тюрьме

Муж Самар Бадави, Валид Абулхаир, также занимавшийся правозащитной деятельностью, был приговорен к 15 годам лишения свободы. Аналогичная участь постигла и брата Самар, Раифа Бадави. Блогер и активист, создатель сайта Free Saudi Liberals, Раиф Бадави после серии задержаний на непродолжительный срок был обвинен в оскорблении ислама и вероотступничестве.

В 2014 году он был приговорен к 10 годам лишения свободы, штрафу и 1000 ударов плетью.

Супруга Раифа, Инсаф Хайдар, вместе с детьми получила политическое убежище в Канаде.

Время от времени МИД Канады выступает с требованиями освобождения Раифа Бадави, на которые следует неизменный отказ. А присуждение международными правозащитными организациями нескольких наград осужденному лишь вызывало у Эр-Рияда раздражение.

Чем дело кончится?

Что касается Самар Бадави, то власти Саудовской Аравии задерживают ее периодически. Так подобный случай имел место в начале 2016 года. Однако тогда женщину отпустили буквально через несколько дней. Власти вообще отрицали факт ареста, заявляя, что ее просто вызывали на допрос.

Источник: AP 2018
Новость
Доказанная жена

О нынешнем аресте стало известно 2 августа. Организация Human Rights Watch сообщила, что Самар Бадави задержана вместе с другой активисткой Нассимой аль-Садах.

Парадокс ситуации состоит в том, что в Саудовской Аравии в последнее время действительно были несколько расширены права женщины. В частности, им разрешили водить машину. В то же время притязания активисток на право избираться в органы местного самоуправления по-прежнему жестко пресекаются.

При этом ссориться с Эр-Риядом по крупному желающих среди ведущих западных стран нет. Огромные запасы нефти оказываются важнее защиты общечеловеческих ценностей. Как поведет себя Канада после демарша королевства, будет известно в ближайшее время.

Веселая семейка. История любви Евгения Петросяна и Елены Степаненко
Россия сообщила Греции о зеркальной высылке дипломатов
На популярном египетском курорте акула убила туриста
Дольщики Urban Group попросили Путина разобраться с ситуацией
СМИ: при взрыве около Болоньи пострадали более 60 человек
Хрупкая девушка из Турции съела 255 кебабов за 23 минуты
В океане сфотографировали существ, напоминающих инопланетян
Спорт
Стал известен возможный соперник «Спартака» в квалификации ЛЧ Об этом стало известно в понедельник в ходе жеребьевки в швейцарском Ньоне
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
Россияне снова полюбили Lada XRAY (но разлюбили «Солярис») Ассоциация европейского бизнеса подвела июльские итоги продаж новых автомобилей на российском рынке
Кино
«Гора свалилась с плеч». Петросян сообщил об окончании съемок Слова юмориста прозвучали двусмысленно на фоне его развода с Еленой Степаненко
Недвижимость
Почему в России столько одинаковых домов
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
Леди
Звездные красотки за 50, сохранившие фигуру девушки Иногда женщинам с легкостью удается сохранять свои стройные формы, сколько бы лет ни прошло. Давай посмотрим на этих «вечно юных» особ
Дети
Ирину Шейк поздравляют с беременностью Супермодель заинтриговала поклонников новым личным фото. 
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь