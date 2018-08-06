Посол, выйди вон! Саудовская Аравия и Канада поссорились из-за женщины

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии дало послу Канады сутки на то, чтобы покинуть территорию страны. Столь жесткая реакция последовала в ответ на действия Оттавы, которые в Эр-Рияде расценили как вмешательство в внутренние дела королевства.

«Открытое вмешательство во внутренние дела»

3 августа МИД Канады выразил озабоченность по поводу задержания гражданских активистов в Саудовской Аравии и потребовал их немедленного освобождения.

В Twitter МИД Канады появилось следующее сообщение: «Мы глубоко обеспокоены новыми арестами гражданских активистов и борцов за права женщин в Саудовской Аравии, включая Самар Бадави. Мы требуем от властей Саудовской Аравии немедленно отпустить их и всех других мирных борцов за права человека».

Самар Бадави, правозащитница | Источник: AFP 2018

Как уже говорилось, реакция Саудовской Аравии оказалось предельно жесткой. «Позиция Канады представляет собой открытое вмешательство во внутренние дела королевства, противоречит основам международного права и всех договоренностей, регулирующих отношения между государствами», — приводит ТАСС заявление МИД Саудовской Аравии, которое распространило Саудовское агентство печати.

Помимо высылки из страны посла Канады, объявлено о том, что собственно посла в Канаде Саудовская Аравия отзывает для консультаций, а торговые и финансовые операции между двумя странами приостанавливаются.

Самар Бадави: суды и борьба за права

37-летняя Самар Бадави принадлежит к немногочисленной группе женщин Саудовской Аравии, которые ведут активную борьбу за свои права и в целом за либерализацию режима в стране.

В 2010 году Самар подала в суд на отца, обвинив его в том, что он унижал и истязал ее на протяжении 15 лет. Законы Саудовской Аравии таковы, что в результате Бадави сама была осуждена на 6 месяцев тюрьмы по обвинению в ослушании.

Международный резонанс вокруг этой истории, однако, заставил власти Саудовской Аравии освободить Самар Бадави.

Опека над ней, без которой существование женщин в Саудовской Аравии невозможно, была передана дяде.

Самар и не думала останавливаться. Она судилась с местными властями, которые не дали разрешения участвовать ей в местных выборах, затем принимала активно участие в кампании за предоставление женщинам королевства права водить машину. В 2012 году Государственный департамент США присудил ей премию за вклад в развитие прав женщин.

Брат и муж правозащитницы сидят в тюрьме

Муж Самар Бадави, Валид Абулхаир, также занимавшийся правозащитной деятельностью, был приговорен к 15 годам лишения свободы. Аналогичная участь постигла и брата Самар, Раифа Бадави. Блогер и активист, создатель сайта Free Saudi Liberals, Раиф Бадави после серии задержаний на непродолжительный срок был обвинен в оскорблении ислама и вероотступничестве.

В 2014 году он был приговорен к 10 годам лишения свободы, штрафу и 1000 ударов плетью.

Супруга Раифа, Инсаф Хайдар, вместе с детьми получила политическое убежище в Канаде.

Время от времени МИД Канады выступает с требованиями освобождения Раифа Бадави, на которые следует неизменный отказ. А присуждение международными правозащитными организациями нескольких наград осужденному лишь вызывало у Эр-Рияда раздражение.

Чем дело кончится?

Что касается Самар Бадави, то власти Саудовской Аравии задерживают ее периодически. Так подобный случай имел место в начале 2016 года. Однако тогда женщину отпустили буквально через несколько дней. Власти вообще отрицали факт ареста, заявляя, что ее просто вызывали на допрос.

Источник: AP 2018

Новость Доказанная жена

О нынешнем аресте стало известно 2 августа. Организация Human Rights Watch сообщила, что Самар Бадави задержана вместе с другой активисткой Нассимой аль-Садах.

Парадокс ситуации состоит в том, что в Саудовской Аравии в последнее время действительно были несколько расширены права женщины. В частности, им разрешили водить машину. В то же время притязания активисток на право избираться в органы местного самоуправления по-прежнему жестко пресекаются.