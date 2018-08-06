Красноярск оснастят новыми светофорами
Все они должны быть установлены по контракту до 30 сентября этого года.
Все они должны быть установлены по контракту до 30 сентября этого года.
В Красноярске установят новые светофоры. Сейчас ищут подрядчика — на сайте госзакупок проходят торги. Об этом сообщили в администрации города.
Новые светофоры появятся минимум на 15 перекрестках краевого центра. Это участки, где случались ДТП, где жители обращались с просьбами отрегулировать пешеходные переходы, а также те, что привлекли внимание ГИБДД и других надзорных органов. Срок окончания работа — 30 сентября этого года. При этом подрядчик должен установить разные типы светофоров. Так, на ряде перекрестков появятся светофоры, которые подключат к системе управления дорожным движением (АСУДД), она сможет менять их режим работы в зависимости от ситуации.