Красноярск оснастят новыми светофорами

Новые светофоры появятся минимум на 15 перекрестках краевого центра. Это участки, где случались ДТП, где жители обращались с просьбами отрегулировать пешеходные переходы, а также те, что привлекли внимание ГИБДД и других надзорных органов. Срок окончания работа — 30 сентября этого года. При этом подрядчик должен установить разные типы светофоров. Так, на ряде перекрестков появятся светофоры, которые подключат к системе управления дорожным движением (АСУДД), она сможет менять их режим работы в зависимости от ситуации.