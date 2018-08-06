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09:48 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярск оснастят новыми светофорами

Все они должны быть установлены по контракту до 30 сентября этого года.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярске установят новые светофоры. Сейчас ищут подрядчика — на сайте госзакупок проходят торги. Об этом сообщили в администрации города.

Новые светофоры появятся минимум на 15 перекрестках краевого центра. Это участки, где случались ДТП, где жители обращались с просьбами отрегулировать пешеходные переходы, а также те, что привлекли внимание ГИБДД и других надзорных органов. Срок окончания работа — 30 сентября этого года. При этом подрядчик должен установить разные типы светофоров. Так, на ряде перекрестков появятся светофоры, которые подключат к системе управления дорожным движением (АСУДД), она сможет менять их режим работы в зависимости от ситуации.

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