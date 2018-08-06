Парализованным поможет сидеть электростимуляция кожи
После нее выполнять повседневные действия становится проще, а риска инфекций нет.
После нее выполнять повседневные действия становится проще, а риска инфекций нет.
Ученые из Института физиологии им. И. П. Павлова РАН совместно с коллегами из США и Канады выяснили, что стимуляция
Спинной мозг — это часть центральной нервной системы, которая руководит всеми мышцами туловища (но они получают сигналы также и от головного мозга) и принимает сигналы от многочисленных чувствительных клеток тела: рецепторов тепла и холода, нервных окончаний, воспринимающих боль, а также проприорецепторов, собирающих информацию о положении отдельных мышц и частей тела в пространстве.
Волокна спинного мозга и его нервы располагаются в строгом порядке: чем они ниже, тем более близкие к подошвам ступни мышцы они контролируют (и от них же получают обратную связь). Поэтому при повреждениях спинного мозга нарушается чувствительность всех сегментов тела ниже того, за который отвечал пораженный участок. Крупная рана в шейном отделе этого органа лишает возможности контролировать все конечности и туловище целиком, а повреждение в районе поясницы — только ноги и таз.
Несмотря на то, что нервная ткань по сравнению со многими другими типами тканей очень плохо восстанавливается, сейчас существуют программы реабилитации парализованных
Минус такой процедуры в том, что электроды, подающие слабый ток на спинной мозг и его нервы, нужно вводить в эпидуральное пространство — щель между надкостницей позвонков и наружной оболочкой спинного мозга. Соответственно, пациент при каждом таком воздействии испытывает как минимум психологический дискомфорт, плюс повышается вероятность инфекций. Теоретически можно стимулировать спинной мозг и его нервы неинвазивно, то есть не вставляя электроды в эпидуральное пространство. В этом случае к коже прикладывают плоские генераторы слабого электромагнитного поля.
Исследователи проверили действие таких стимуляторов на восьми добровольцах с давними травмами спинного мозга в сегментах от С3 (третий шейный) до T11 (одиннадцатый грудной). Стимуляцию всем проводили ниже места повреждения — над
Даже неинвазивное электрическое воздействие на
Исследование показывает, что неинвазивную электрическую стимуляцию спинного мозга не только можно проводить хронически парализованным: это нужно делать, поскольку данная процедура расширяет способности таких пациентов. До обсуждаемой работы это не было четко показано.