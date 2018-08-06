Белорусский экипаж вышел в полуфинал «Танкового биатлона»
6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский экипаж 5 августа вышел в полуфинал конкурса «Танковый биатлон» Армейских международных игр, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.
6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский экипаж 5 августа вышел в полуфинал конкурса «Танковый биатлон» Армейских международных игр, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.
По итогам шестого дня состязаний белорусский танковый экипаж пришел к финишу первым в своем заезде с результатом 20 минут 22 секунды. Завершающие заезды первого этапа «Танкового биатлона» состоялись 5 августа. «На этом “Индивидуальная гонка” завершена. Во вторник, 7 августа, стартует период полуфинала», — проинформировали в Минобороны.
Как сообщалось, в конкурсе танкистов принимают участие команды из 23 стран. Двенадцать команд конкурса, набравшие наибольшее количество баллов по итогам «Индивидуальной гонки», выходят в полуфинал этапа «Эстафета».
Всего программа игр включает 28 конкурсов. Белорусские военные планируют принять участие в 16 из них, среди которых «Снайперский рубеж», «Воин Содружества» и «Танковый биатлон». АрМИ проходят с 28 июля по 11 августа на территории семи стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Ирана, Казахстана, Китая и России. На территории России пройдут 18 конкурсов. Иран примет состязание военных водолазов «Глубина». В Азербайджане пройдет «Кубок моря» — соревнование экипажей надводных кораблей. В Казахстане за победу будут бороться артиллерийские расчеты, военные связисты и экипажи беспилотных летательных аппаратов. Армения проведет состязание военнослужащих СНГ «Воин Содружества». На территории Беларуси с 28 июля по 11 августа проходит конкурс «Снайперский рубеж». Его принимает полигон 38-й отдельной