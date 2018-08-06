Белорусский экипаж вышел в полуфинал «Танкового биатлона»

Всего программа игр включает 28 конкурсов. Белорусские военные планируют принять участие в 16 из них, среди которых «Снайперский рубеж», «Воин Содружества» и «Танковый биатлон». АрМИ проходят с 28 июля по 11 августа на территории семи стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Ирана, Казахстана, Китая и России. На территории России пройдут 18 конкурсов. Иран примет состязание военных водолазов «Глубина». В Азербайджане пройдет «Кубок моря» — соревнование экипажей надводных кораблей. В Казахстане за победу будут бороться артиллерийские расчеты, военные связисты и экипажи беспилотных летательных аппаратов. Армения проведет состязание военнослужащих СНГ «Воин Содружества». На территории Беларуси с 28 июля по 11 августа проходит конкурс «Снайперский рубеж». Его принимает полигон 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады под Брестом. Беларусь участвует в Армейских международных играх с 2015 года.