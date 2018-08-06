Жители Свердловского района отстояли сосну, которую посадил Астафьев

Сейчас на месте строительства идут ландшафтные и земельные работы. Строители прислушались к просьбам местных жителей о сохранении сосны, которую когда-то посадил писатель Виктор Астафьев. Как прокомментировали в пресс-службе МП «САТП»: «Мы все время стараемся работать рядом с этим примечательным деревом максимально аккуратно, чтобы не повредить его».