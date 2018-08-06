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09:57 (мск), источник: НИА Красноярск

Жители Свердловского района отстояли сосну, которую посадил Астафьев

В Красноярске продолжается строительство сквера Универсиады в Свердловском районе.

Источник: НИА Красноярск

Сейчас на месте строительства идут ландшафтные и земельные работы. Строители прислушались к просьбам местных жителей о сохранении сосны, которую когда-то посадил писатель Виктор Астафьев. Как прокомментировали в пресс-службе МП «САТП»: «Мы все время стараемся работать рядом с этим примечательным деревом максимально аккуратно, чтобы не повредить его».

Данный сквер станет самым большим из 10 запланированных мест отдыха. Его площадь составит 14 тысяч кв. м. Чуть позже строители перейдут к монтажу освещения, укладке брусчатки. Центральными элементами сквера станут фигура U-Лайки и флаги с символикой Зимней универсиады-2019.

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