Жители Свердловского района отстояли сосну, которую посадил Астафьев
В Красноярске продолжается строительство сквера Универсиады в Свердловском районе.
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В Красноярске продолжается строительство сквера Универсиады в Свердловском районе.
Сейчас на месте строительства идут ландшафтные и земельные работы. Строители прислушались к просьбам местных жителей о сохранении сосны, которую
Данный сквер станет самым большим из 10 запланированных мест отдыха. Его площадь составит 14 тысяч кв. м. Чуть позже строители перейдут к монтажу освещения, укладке брусчатки. Центральными элементами сквера станут фигура