«Аэроэкспресс» временно изменит расписание

«В ночь с 7 на 8, с 8 на 9, с 9 на 10 и с 10 на 11 августа будут отменены поезда отправлением в 00:00 с Белорусского вокзала и из Шереметьево. В указанные даты поезда отправлением в 00:30 из Москвы и из аэропорта проследуют с измененным графиком», — говорится в сообщении.