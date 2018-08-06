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11:24 (мск), источник: РИА Новости

«Аэроэкспресс» временно изменит расписание

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. «Аэроэкспресс» с 7 по 11 августа изменяет график движения ночных поездов между Москвой и аэропортом Шереметьево из-за проведения плановых работ на Савеловском направлении железной дороги по вводу в эксплуатацию остановочного пункта «Окружная», сообщает пресс-служба компании.

Источник: РИА Новости
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«В ночь с 7 на 8, с 8 на 9, с 9 на 10 и с 10 на 11 августа будут отменены поезда отправлением в 00:00 с Белорусского вокзала и из Шереметьево. В указанные даты поезда отправлением в 00:30 из Москвы и из аэропорта проследуют с измененным графиком», — говорится в сообщении.

«Аэроэкспресс» основан в 2005 году и в настоящее время осуществляет пассажирские железнодорожные перевозки между столицей и основными аэропортами московского авиационного узла — Внуково, Домодедово и Шереметьево. Компания эксплуатирует 11 двухэтажных поездов производства швейцарской компании Stadler и 8 одноэтажных составов, разработанных по специальному заказу на Демиховском машиностроительном заводе.

Компания имеет собственный терминал в аэропорту Шереметьево. Ежедневно поезда «Аэроэкспресса» выполняют в среднем 198 рейсов. Пассажирами «Аэроэкспресса» в 2017 году стали 11,7 миллиона человек.

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