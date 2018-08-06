«Аэроэкспресс» временно изменит расписание
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. «Аэроэкспресс» с 7 по 11 августа изменяет график движения ночных поездов между Москвой и аэропортом Шереметьево
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. «Аэроэкспресс» с 7 по 11 августа изменяет график движения ночных поездов между Москвой и аэропортом Шереметьево
«В ночь с 7 на 8, с 8 на 9, с 9 на 10 и с 10 на 11 августа будут отменены поезда отправлением в 00:00 с Белорусского вокзала и из Шереметьево. В указанные даты поезда отправлением в 00:30 из Москвы и из аэропорта проследуют с измененным графиком», — говорится в сообщении.
«Аэроэкспресс» основан в 2005 году и в настоящее время осуществляет пассажирские железнодорожные перевозки между столицей и основными аэропортами московского авиационного узла — Внуково, Домодедово и Шереметьево. Компания эксплуатирует 11 двухэтажных поездов производства швейцарской компании Stadler и 8 одноэтажных составов, разработанных по специальному заказу на Демиховском машиностроительном заводе.
Компания имеет собственный терминал в аэропорту Шереметьево. Ежедневно поезда «Аэроэкспресса» выполняют в среднем 198 рейсов. Пассажирами «Аэроэкспресса» в 2017 году стали 11,7 миллиона человек.