Эксперты рассказали об опасности кондиционеров в жару

«Перепад температуры отрицательно влияет на организм человека, возникает спазм сосудов и поэтому могут быть простудные заболевания, связанные с резким переохлаждением. Также спазм сосудов может привести к обострению сердечно-сосудистых заболеваний, повышению температуры, повышению давления», — сказала врач общей практики Витала Воронцова.

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Она пояснила, что на жаре происходит расширение сосудов, а после того, как человек попадает в холодное помещение, они сужаются, из-за чего и происходит спазм.

«В группе риска находятся люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, люди с ожирением, с диабетом. Если человек уже простуженный, если он часто болеет, то в этот период нужно быть очень осторожным», — сказал инфекционист, академик Российской академии наук Виктор Малеев.

Чтобы избежать простуды или обострения заболеваний, эксперты рекомендуют охлаждаться постепенно. «Должен быть плавный переход от температурного режима, после жары плавное охлаждение, сначала водные процедуры принять. И не охлаждать воздух в помещениях до значительной разницы температур», — отметила Воронцова.

В свою очередь, Малеев добавил, что нельзя ставить кондиционер на слишком низкую температуру, чтобы не было резких перепадов, а также нельзя находиться под самим кондиционером, лучше сидеть вдали от него.