Эксперты рассказали об опасности кондиционеров в жару
При работающем в жаркую погоду кондиционере можно получить простуду и обострение
При работающем в жаркую погоду кондиционере можно получить простуду и обострение
«Перепад температуры отрицательно влияет на организм человека, возникает спазм сосудов и поэтому могут быть простудные заболевания, связанные с резким переохлаждением. Также спазм сосудов может привести к обострению
Она пояснила, что на жаре происходит расширение сосудов, а после того, как человек попадает в холодное помещение, они сужаются,
«В группе риска находятся люди с
Чтобы избежать простуды или обострения заболеваний, эксперты рекомендуют охлаждаться постепенно. «Должен быть плавный переход от температурного режима, после жары плавное охлаждение, сначала водные процедуры принять. И не охлаждать воздух в помещениях до значительной разницы температур», — отметила Воронцова.
В свою очередь, Малеев добавил, что нельзя ставить кондиционер на слишком низкую температуру, чтобы не было резких перепадов, а также нельзя находиться под самим кондиционером, лучше сидеть вдали от него.
Жаркая погода в Москве и центральной России установилась в четверг. Метеорологи предупредили, что температура может перевалить за 30-градусную отметку. Врачи рекомендуют россиянам во время сильной жары отказаться от кофе в пользу воды, чаще охлаждать помещения и избегать интенсивной физической нагрузки.