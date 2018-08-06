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10:55 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Мытье сырой курицы может навредить здоровью

Исследователи выяснили, что мытье сырого мяса курицы может привести к размножению на кухне бактерий рода Campylobacter, которые провоцируют симптомы отравления.

Бактерии Campylobacter способны вызывать боль, тошноту, рвоту и диарею, а также приводят к проблемам в работе желудочно-кишечного тракта. Известны случаи заражения этими микроорганизмами со смертельным исходом. Бактерии легко распространяются через воду, поверхности, руки. Именно поэтому ученые советуют после мытья куриного мяса тщательно очистить руки и только потом заниматься термической обработкой курицы.

Бактерии Campylobacter проникают в ротовую полость через зараженные руки или воду, быстро колонизируют тонкий кишечник и могут передаваться через мембраны клеток и межклеточное пространство.

В самом кишечнике микроорганизмы приводят к воспалительному процессу и отеку слизистой, в тяжелых случаях даже вызывают язвы.

Особую внимательность следует проявить детям, людям пожилого возраста и обладателям ослабленного иммунитета, так как в подобных случаях бактерии могут проникать в другие органы и провоцировать там воспаление с дальнейшими последствиями. Мишенями могут оказаться головной мозг, сердечная мышца, почки, легкие, печень, а в случае беременности — плод.

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