Мытье сырой курицы может навредить здоровью

Бактерии Campylobacter способны вызывать боль, тошноту, рвоту и диарею, а также приводят к проблемам в работе желудочно-кишечного тракта. Известны случаи заражения этими микроорганизмами со смертельным исходом. Бактерии легко распространяются через воду, поверхности, руки. Именно поэтому ученые советуют после мытья куриного мяса тщательно очистить руки и только потом заниматься термической обработкой курицы.

Бактерии Campylobacter проникают в ротовую полость через зараженные руки или воду, быстро колонизируют тонкий кишечник и могут передаваться через мембраны клеток и межклеточное пространство.

В самом кишечнике микроорганизмы приводят к воспалительному процессу и отеку слизистой, в тяжелых случаях даже вызывают язвы.