Мытье сырой курицы может навредить здоровью
Исследователи выяснили, что мытье сырого мяса курицы может привести к размножению на кухне бактерий рода Campylobacter, которые провоцируют симптомы отравления.
Исследователи выяснили, что мытье сырого мяса курицы может привести к размножению на кухне бактерий рода Campylobacter, которые провоцируют симптомы отравления.
Бактерии Campylobacter способны вызывать боль, тошноту, рвоту и диарею, а также приводят к проблемам в работе
В самом кишечнике микроорганизмы приводят к воспалительному процессу и отеку слизистой, в тяжелых случаях даже вызывают язвы.
Особую внимательность следует проявить детям, людям пожилого возраста и обладателям ослабленного иммунитета, так как в подобных случаях бактерии могут проникать в другие органы и провоцировать там воспаление с дальнейшими последствиями. Мишенями могут оказаться головной мозг, сердечная мышца, почки, легкие, печень, а в случае беременности — плод.