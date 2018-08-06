Светящиеся частицы Януса помогут победить рак
Их успешное путешествие к опухолям уже показали в исследованиях на животных.
Их успешное путешествие к опухолям уже показали в исследованиях на животных.
Ученые из России и Германии создали «двуликие» наночастицы из золота (Au) и магнетита (Fe3_O4_), хорошо заметные при
Одно из популярных в данный момент направлений в онкологии — так называемая тераностика, одновременная диагностика и терапия болезней. Ее планируют осуществлять за счет многофункциональных наночастиц, как правило, состоящих из нескольких принципиально разных компонентов. Заранее не известно, как такие «составные» наночастицы поведут себя в организме, в частности, как велико будет их время жизни in vivo и насколько эффективно они будут накапливаться в месте опухоли.
Чтобы проверить это, авторы новой статьи подобрали составляющие наночастиц так, что они одновременно обладали магнитными свойствами и были видны при использовании других техник визуализации, отличных от
После завершения синтеза наночастиц исследователи определили их средний диаметр, магнитные свойства, спектры отражения света
Кристаллы магнетита наросли на сферы из золота диаметром 9±2 нм, и получились частицы правильной октаэдрической формы с диагональной длиной 25 ± 5 нм. Они обладали магнитными свойствами, несмотря на то, что атомы Au в отдельности их не имеют. В крови и других тканях наночастицы по меньшей мере двое суток оставались стабильными и не распадались на составляющие. Клетки злокачественных опухолей легко поглощали их, и уже внутри них под действием ультразвука от «янусов» отделялся доксорубицин. Свободные молекулы флуоресцентных красителей при этом не задерживались в клетках, то есть не создавали ложных следов наличия наночастиц. На снимках, полученных в ходе МРТ, места скопления наночастиц были хорошо заметны, а значит, «янусы» подходят в качестве контрастного агента.
Таким образом, магнитные «двуликие» наночастицы, разработанные