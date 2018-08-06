Верховный суд отказал Анне Адом в отмене выдворения из Казахстана

Отклонена Верховным судом кассационная жалоба экс-директора по персоналу АО «АрселорМиттал Темиртау» Анны Адом, которая нарушила трудовые права подчиненного и была приговорена по уголовному делу к трудовым работам, а после была выдворена за пределы Казахстана, передает NUR.KZ.

Иностранцы, которые совершили в Казахстане преступление и были осуждены, могут быть выдворены из страны. Как только приговор прозвучал и вступил в законную силу, полиция решила вывезти Анну Адом из страны. Суд удовлетворил заявление департамента внутренних дел и обязал Адом покинуть Казахстан. Но она не желала уезжать и хотела остаться, поэтому обратилась в Верховный суд в кассационном порядке.

Судья Верховного суда Альфия Савинова не увидела оснований для пересмотра жалобы в кассационном порядке. Адом написала в жалобе, что она была освобождена от исполнения наказания и ранее не судима, в связи с чем веских причин для ее выдворения она не видит. Но эти аргументы Верховный суд признал несостоятельными.

«Доводы об освобождении Анны Адом от наказания и отсутствие судимости не могут быть признаны состоятельными, поскольку она была освобождена за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. При этом вина в совершении правонарушения подтверждена», — указала в постановлении судья Альфия Савинова.

При этом судья Верховного суда отметила, что «сомнений в законности обжалуемого судебного акта нет». Таким образом, решение суда о выдворении Адом признан законным.