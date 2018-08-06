Хлое Кардашьян планирует стать многодетной мамой

Безмерная любовь к детям в крови у представительниц семейства Кардашьян. 34-летняя Хлое, которая совсем недавно стала мамой девочки Тру, уже задумывается о пополнении. В разговоре с журналистами знаменитая блондинка призналась, что хочет иметь много детей.

Честно, я не знаю, готова ли забеременеть так быстро. Но я определенно хочу больше детей! Когда это будет, не могу вам сказать. Я слышала, что врачи рекомендуют ждать как минимум год после рождения первого ребенка.

Тем не менее, малышка Тру не будет скучать в одиночестве, ведь у нее есть целых две кузины-ровесницы: малышка Сторми, которую родила Кайли Дженнер, и Чикаго (дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста).