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10:27 (мск), источник: Губерния онлайн

Светофоры в северной части Хабаровска «заговорят» по решению суда

Прокуратура Краснофлотского района Хабаровска через суд обязала мэрию адаптировать несколько светофоров для нужд инвалидов по зрению.

Источник: РИА "Новости"

Администрации придется оснастить электронные регулировщики звуковыми устройствами, которые будут сообщать пешеходам о том, что переход через дорогу разрешен.

Во время проверки прокуроры выяснили, что звуковыми устройствами не оборудованы светофоры на перекрестке улиц Тихоокеанской и Трехгорной (остановка «Депо-2»), а также на пересечении улиц Стрельникова и Даниловского. Между тем недалеко от этих перекрестков есть социальные объекты — детские сады, школы, аптеки, магазины и отдел ЗАГС, к которым у инвалидов должен быть свободный доступ. Теперь городским властям придется устранить недочеты и установить нужное оборудование, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.

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