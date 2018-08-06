Светофоры в северной части Хабаровска «заговорят» по решению суда

Во время проверки прокуроры выяснили, что звуковыми устройствами не оборудованы светофоры на перекрестке улиц Тихоокеанской и Трехгорной (остановка «Депо-2»), а также на пересечении улиц Стрельникова и Даниловского. Между тем недалеко от этих перекрестков есть социальные объекты — детские сады, школы, аптеки, магазины и отдел ЗАГС, к которым у инвалидов должен быть свободный доступ. Теперь городским властям придется устранить недочеты и установить нужное оборудование, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.