Светофоры в северной части Хабаровска «заговорят» по решению суда
Прокуратура Краснофлотского района Хабаровска через суд обязала мэрию адаптировать несколько светофоров для нужд инвалидов по зрению.
Прокуратура Краснофлотского района Хабаровска через суд обязала мэрию адаптировать несколько светофоров для нужд инвалидов по зрению.
Администрации придется оснастить электронные регулировщики звуковыми устройствами, которые будут сообщать пешеходам о том, что переход через дорогу разрешен.
Во время проверки прокуроры выяснили, что звуковыми устройствами не оборудованы светофоры на перекрестке улиц Тихоокеанской и Трехгорной (остановка «Депо-2»), а также на пересечении улиц Стрельникова и Даниловского. Между тем недалеко от этих перекрестков есть социальные объекты — детские сады, школы, аптеки, магазины и отдел ЗАГС, к которым у инвалидов должен быть свободный доступ. Теперь городским властям придется устранить недочеты и установить нужное оборудование, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на