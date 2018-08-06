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12:09 (мск), источник: НИА Иркутск

Об опасном загрязнении воды в ряде районов Приангарья предупреждает Роспотребнадзор

Иркутская область, НИА-Байкал — На прошлой неделе специалисты Управления Роспотребнадзора по Иркутской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» провели лабораторный контроль качества воды водоемов в официальных зонах рекреации, а также в традиционных местах массового отдыха.

Как сообщает пресс-служба ведомства, не соответствовала требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим показателям вода следующих объектов:

— Балаганский район — село Бирит, поселок Балаганск;.

— Заларинский район — село Моисеевка, село Бажир, поселок Тыреть, село Холмогой;.

— Иркутск — поселок Горького, река Иркут; река Ангара, залив остров Юность;.

— Иркутский район — Иркутское водохранилище, поселок Ново-Грудинино;.

— Ольхонский район — Мухорский залив;.

— Усть-Кут — река Лена (мкр. Речники, м/р «Мостоотряд»).

Загрязнение воды вышеперечисленных водоемов оценивается как опасное и создает угрозу развития инфекционных заболеваний у населения. В адрес администраций муниципальных образований направлена информация о неудовлетворительных результатах исследований воды и рекомендации о размещении в этих местах аншлагов о запрете купания.

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