Об опасном загрязнении воды в ряде районов Приангарья предупреждает Роспотребнадзор
Иркутская область,
Иркутская область,
Как сообщает
— Балаганский район — село Бирит, поселок Балаганск;.
— Заларинский район — село Моисеевка, село Бажир, поселок Тыреть, село Холмогой;.
— Иркутск — поселок Горького, река Иркут; река Ангара, залив остров Юность;.
— Иркутский район — Иркутское водохранилище, поселок Ново-Грудинино;.
— Ольхонский район — Мухорский залив;.
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Загрязнение воды вышеперечисленных водоемов оценивается как опасное и создает угрозу развития инфекционных заболеваний у населения. В адрес администраций муниципальных образований направлена информация о неудовлетворительных результатах исследований воды и рекомендации о размещении в этих местах аншлагов о запрете купания.