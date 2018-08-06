Об опасном загрязнении воды в ряде районов Приангарья предупреждает Роспотребнадзор

Загрязнение воды вышеперечисленных водоемов оценивается как опасное и создает угрозу развития инфекционных заболеваний у населения. В адрес администраций муниципальных образований направлена информация о неудовлетворительных результатах исследований воды и рекомендации о размещении в этих местах аншлагов о запрете купания.