Известный узбекский экс-депутат скончался от сердечного приступа

«Вчера вечером Анвара Байкулова не стало. Ему было всего 54 года! Сердечный приступ… Сердце не выдержало многолетней нагрузки, оно сгорело. Он отдавал себя на все 200 процентов семье, обществу, работе… Говорят так нельзя, надо беречь себя. Но у некоторых людей так жить не получается. Они всем сердцем, всей душой, всеми своими знаниями 24 часа в сутки в работе, чтобы жизнь стала честнее, лучше, чтобы не было коррупции, чтобы наша жизнь была лучше… А большинству это и не заметно!!!», — отметила на своей странице в Facebook бывший руководитель пресс-службы НДПУ Елена Роман.

По ее словам, Байкулова искренне уважали и любили, у него была замечательная дружная большая семья и надежные верные друзья. Он был очень скромным в быту человеком. Он был настоящим сыном своей земли, страны, своего народа.

«Я знала Байкулова Анвара Абдугаппаровича, когда он был членом фракции НДПУ, когда был депутатом Комитета по информационным технологиям, а во втором созыве — заместителем председателя Комитета по вопросам промышленности, строительства и торговли Законодательной палаты Олий Мажлиса. Он так много сделал в законотворчестве, в работе с избирателями, в работе над целевыми Государственными программами… всего не перечесть сейчас. Он и после Парламента был не равнодушным, работал с полной самоотдачей, имел свою гражданскую позицию и не мог мириться с несправедливостью, ложью, хамством, кумовством, коррупцией… Он был профессионал, он по духу был боец!», — написала Роман.