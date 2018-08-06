Мэрия узнает мнение новосибирцев насчет школьных ярмарок
Горожан расспросят об ассортименте и ценах, а также нужны ли такие ярмарки накануне нового учебного года, сообщили в
Горожан расспросят об ассортименте и ценах, а также нужны ли такие ярмарки накануне нового учебного года, сообщили в
Мэрия узнает мнение новосибирцев насчет школьных ярмарок. На муниципальном портале до 9 августа организован
«Ежегодно, в преддверии нового учебного года, администрации районов города Новосибирска организуют школьные ярмарки. На них представлен широкий ассортимент продукции — от школьной формы до канцелярских принадлежностей и иных товаров школьного ассортимента. Места предприятиям торговли предоставляются бесплатно, что позволяет операторам устанавливать минимальную наценку на продукцию и сохранять уровень цен ниже среднерыночных», — рассказали в муниципалитете.
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