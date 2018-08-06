Мэрия узнает мнение новосибирцев насчет школьных ярмарок. На муниципальном портале до 9 августа организован онлайн-опрос горожан. Новосибирцам предлагают высказать мнение о ценах, ассортименте, расположении и необходимости таких торговых городков.



«Ежегодно, в преддверии нового учебного года, администрации районов города Новосибирска организуют школьные ярмарки. На них представлен широкий ассортимент продукции — от школьной формы до канцелярских принадлежностей и иных товаров школьного ассортимента. Места предприятиям торговли предоставляются бесплатно, что позволяет операторам устанавливать минимальную наценку на продукцию и сохранять уровень цен ниже среднерыночных», — рассказали в муниципалитете.



Ответить на опрос можно по ссылке.