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10:56 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Мэрия узнает мнение новосибирцев насчет школьных ярмарок

Горожан расспросят об ассортименте и ценах, а также нужны ли такие ярмарки накануне нового учебного года, сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Источник: РИА "Новости"

Мэрия узнает мнение новосибирцев насчет школьных ярмарок. На муниципальном портале до 9 августа организован онлайн-опрос горожан. Новосибирцам предлагают высказать мнение о ценах, ассортименте, расположении и необходимости таких торговых городков.

«Ежегодно, в преддверии нового учебного года, администрации районов города Новосибирска организуют школьные ярмарки. На них представлен широкий ассортимент продукции — от школьной формы до канцелярских принадлежностей и иных товаров школьного ассортимента. Места предприятиям торговли предоставляются бесплатно, что позволяет операторам устанавливать минимальную наценку на продукцию и сохранять уровень цен ниже среднерыночных», — рассказали в муниципалитете.

Ответить на опрос можно по ссылке.

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