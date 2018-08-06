Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Меркель своим нарядом произвела фурор на красной дорожке
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору
В Вологде «побег» ребенка в подгузниках из детсада попал на видео
Появилось видео, сделанное сразу после убийства Хачатуряна
Катя Лель показала, как выглядела десять лет назад
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
Умножение размножения. Как сберечь население России?
В Вологде «побег» ребенка в подгузниках из детсада попал на видео
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров
Вилкова и дочь Виторгана снимаются вместе: первые фото
Петросян выждал сутки и нанес ответный удар по Степаненко - СМИ
Стилиста Лисовца экстренно отправили в "Склиф"
Вывозил дочь в лес: факты об убитом Хачатуряне
Сестры-убийцы напуганы ситуацией в СИЗО
Начался ад: Невесту несколько часов оскорбляли Сябитова и Гузеева
Лорак сняла обручальное кольцо после измены мужа
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
У москвички украли дверь за миллион рублей
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
10:48 (мск), источник: ИА REGNUM

В Пермском крае отмечен отток населения

По миграционной убыли регион находится в лидерах среди субъектов ПФО.

Источник: AP 2018

На территории Пермского края в 2017 году зафиксирована миграционная убыль населения. По оттоку людей регион вошёл в тройку лидеров среди субъектов Приволжского федерального округа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Пермьстате.

В 2017 году в Прикамье прибыло 82 688 человек, покинуло регион 88 717 человек. Миграционная убыль составила 6029 человек. По этому показателю перед Прикамье обогнали только два региона Приволжского федерального округа: Оренбургская область (8479 человек) и Саратовская область (6160 человек).

Большую долю в структуре мигрантов составляет молодёжь. Миграционный процесс происходит в основном внутри России. Основной причиной смены жительства является причина личного семейного характера, а также учеба. Многие мигранты вернулись в Пермский край после временного отсутствия.

Все новости региона
National Interest: Трамп толкает союзников США в объятия России и Китая
Китай провел испытание гиперзвукового летательного аппарата
Астрономы обнаружили «дрейфующую» планету
Кругом враги: почему Лукашенко отвернулся от России
В Сочи объяснили отсутствие решетки в месте ЧП с ребенком
В Англии вырос огурец рекордной длины
Экс-глава ФИФА признал махинации при выборе страны-хозяйки ЧМ
Новый рекорд трафика установлен на Крымском мосту
Спорт
У Карпина лучшая команда первых двух туров. Но нужно добавлять Самое солидное выступление старта сезона
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал Нешуточный скандал разгорелся в Аргентине, где благодаря шоферу удалось «накрыть» чиновников-коррупционеров
Кино
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров О таких говорят: «Всегда немного не в себе». Но именно это и составляет добрую половину харизмы этих необычных и даже немного странных актеров. Просто присмотритесь внимательнее.
Недвижимость
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
Имеют ли коммунальщики право позорить должников?
Где отдыхают политики этим летом
Американцам запретили курить в квартирах
Леди
Звездные красотки за 50, сохранившие фигуру девушки Иногда женщинам с легкостью удается сохранять свои стройные формы, сколько бы лет ни прошло. Давай посмотрим на этих «вечно юных» особ
Дети
Рома Зверь показал подросших дочерей Музыкант отдыхает с детьми в Испании.
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь