В Пермском крае отмечен отток населения

На территории Пермского края в 2017 году зафиксирована миграционная убыль населения. По оттоку людей регион вошёл в тройку лидеров среди субъектов Приволжского федерального округа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Пермьстате.

В 2017 году в Прикамье прибыло 82 688 человек, покинуло регион 88 717 человек. Миграционная убыль составила 6029 человек. По этому показателю перед Прикамье обогнали только два региона Приволжского федерального округа: Оренбургская область (8479 человек) и Саратовская область (6160 человек).