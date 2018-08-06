В Пермском крае отмечен отток населения
По миграционной убыли регион находится в лидерах среди субъектов ПФО.
По миграционной убыли регион находится в лидерах среди субъектов ПФО.
На территории Пермского края в 2017 году зафиксирована миграционная убыль населения. По оттоку людей регион вошёл в тройку лидеров среди субъектов Приволжского федерального округа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Пермьстате.
В 2017 году в Прикамье прибыло 82 688 человек, покинуло регион 88 717 человек. Миграционная убыль составила 6029 человек. По этому показателю перед Прикамье обогнали только два региона Приволжского федерального округа: Оренбургская область (8479 человек) и Саратовская область (6160 человек).
Большую долю в структуре мигрантов составляет молодёжь. Миграционный процесс происходит в основном внутри России. Основной причиной смены жительства является причина личного семейного характера, а также учеба. Многие мигранты вернулись в Пермский край после временного отсутствия.