В Воронеже умерла экс-директор Никитинской библиотеки
Надежда Стрельникова проработала в учреждении 36 лет, а руководила им 27.
Надежда Стрельникова проработала в учреждении 36 лет, а руководила им 27.
В Воронеже не стало известного библиотечного деятеля,
Надежда Стрельникова 27 лет — с 1957 по 1984 годы — возглавляла «Никитинку». А работать в нее пришла в 1948-м, сразу после окончания Московского библиотечного института. Сначала трудилась в отделе абонемента, затем выросла до заместителя директора, а потом стала руководить учреждением.
— Надежда Стрельникова оставила заметный след в становлении и развитии библиотечного дела Воронежской области в 50−80-е годы — за время ее руководства библиотеке имени Никитина построили новое здание в центре города, в 1965-м библиотека получила статус научной. Стрельникова организовала работу новых отделов:
Светлая память…