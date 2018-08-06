В Воронеже умерла экс-директор Никитинской библиотеки

Надежда Стрельникова 27 лет — с 1957 по 1984 годы — возглавляла «Никитинку». А работать в нее пришла в 1948-м, сразу после окончания Московского библиотечного института. Сначала трудилась в отделе абонемента, затем выросла до заместителя директора, а потом стала руководить учреждением.

— Надежда Стрельникова оставила заметный след в становлении и развитии библиотечного дела Воронежской области в 50−80-е годы — за время ее руководства библиотеке имени Никитина построили новое здание в центре города, в 1965-м библиотека получила статус научной. Стрельникова организовала работу новых отделов: патентно-технического, музыкально-нотного, литературы на иностранных языках, обслуживания работников сельского хозяйства, абонемента научной книги, краеведческого сектора. Поддержала инициативу по созданию на базе библиотеки Общественного совета краеведов, — рассказали в департаменте культуры Воронежской области. — Стрельникова положила начало централизации библиотечной системы: с 1975 по 1980 годы была создана база для издания методических материалов, библиографических указателей, налажено взаимодействие с крупнейшими научными, массовыми и специальными библиотеками Воронежской области по комплектованию и хранению книжных фондов, организации методической, библиографической и информационной работы.