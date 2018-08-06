В Нижнем Новгороде открылась автошкола для инвалидов
Подготовлен автомобиль с ручным управлением и набрана первая группа курсантов.
Подготовлен автомобиль с ручным управлением и набрана первая группа курсантов.
Первое организационное занятие прошло в нижегородской автошколе в рамках проекта по обучению людей с инвалидностью, сообщается на сайте общественной организации «Инватур».
Общественники реализуют проект «Центр независимой жизни», который поддерживается фондом президентских грантов.
В результате был подготовлен автомобиль с ручным управлением и набрана первая группа желающих пройти курсы вождения. Пока курсанты учат теорию.
Сообщается, что стоимость обучения может быть частично компенсирована впоследствии за счет возврата подоходного налога.