В Нижнем Новгороде открылась автошкола для инвалидов

Первое организационное занятие прошло в нижегородской автошколе в рамках проекта по обучению людей с инвалидностью, сообщается на сайте общественной организации «Инватур».

Общественники реализуют проект «Центр независимой жизни», который поддерживается фондом президентских грантов. Консультационно-учебный центр «Виста-НН», имеющий лицензию на обучение будущих водителей, поддержал этот социально значимый проект.

В результате был подготовлен автомобиль с ручным управлением и набрана первая группа желающих пройти курсы вождения. Пока курсанты учат теорию.