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10:46 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде открылась автошкола для инвалидов

Подготовлен автомобиль с ручным управлением и набрана первая группа курсантов.

Первое организационное занятие прошло в нижегородской автошколе в рамках проекта по обучению людей с инвалидностью, сообщается на сайте общественной организации «Инватур».

Общественники реализуют проект «Центр независимой жизни», который поддерживается фондом президентских грантов. Консультационно-учебный центр «Виста-НН», имеющий лицензию на обучение будущих водителей, поддержал этот социально значимый проект.

В результате был подготовлен автомобиль с ручным управлением и набрана первая группа желающих пройти курсы вождения. Пока курсанты учат теорию.

Сообщается, что стоимость обучения может быть частично компенсирована впоследствии за счет возврата подоходного налога.

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