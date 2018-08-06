Опасное дерево «грозит» горожанам и их автомобилям

Источник: ДЕЙТА

Проезжающие мимо автомобили, цепляя высоким кузовом ветку, активно «трясут» ее.

«Того и гляди, рухнет, — рассказала жительница по проспекту Красного Знамени, 100. — Даже сразу и не заметили, что дерево так обломилось — увидела только тогда, когда машина зацепила кузовом и за собой ветку потянула.

А тут еще и машины во дворе частенько оставляют, а ветка «висит» еще и над лестницей, что на детскую площадку ведет, — отметила собеседница.

Как выяснилось, жители просто не знает, куда надо обращаться и, самое главное, сколько это будет стоить.

«Наверное, никто не звонит, потому что не знают, сколько за это придется заплатить, — присоединилась к разговору еще одна жительница микрорайона, представившаяся Екатериной Сергеевной. — У меня, к примеру, на это денег нет, а ходить здесь уже страшно».

По словам жителей, ближайший тайфун с сильным ветром может принести беду. Тем более рухнувшие на автомобили деревья во время непогоды во Владивостоке не редкость. Вспомним хотя бы недавний случай, когда во время сильнейшего ветра и ливня во Владивостоке 2 июля возле дома по улице Светланской, 187 у автомобиля Cruiser Prado рухнувшая ветка дерева повредила крышу и также стала причиной внушительной автомобильной пробки, так как ветки перегородили еще и проезжую часть. А 3 мая этого же года дерево в Артеме упало не только на припаркованные автомобили, но и на проходившую мимо жительницу города.



Как удалось выяснить, опасения горожан оказались ненапрасными: если аварийное дерево находится на придомовой территории, то на его «рубку» придется раскошелиться. Причем никто из специалистов не смог назвать даже примерную сумму стоимости работ. В данном случае получается, что все будет завесить от честности управляющей компании или непосредственно ТСЖ, которые должны заняться этим вопросом — получить необходимые документы на вырубку и нанимать организацию, которая возьмется срубить опасное дерево. В любом случае все надо решать на общем собрании жильцов дома, потому что счет за работы будет включён в квитанции.

Если же дерево находится на городской территории, то немного легче — платить жильцам не придется. Необходимо обратиться с заявлением в интернет-приёмную (выбрать вкладку управление дорог и благоустройства или экология), заполнить все поля формы и, по возможности, приложить фото.

По словам специалистов, все работы на 2018 год уже расписаны и новые заявки «пойдут» на следующий, 2019-й. Хотя в том же управлении дорог и благоустройства заверили, что если дерево представляет реальную угрозу жизни или имуществу горожан, то вопрос будет рассмотрен в оперативном порядке. В любом случае специалисты обязательно выезжают на место, чтобы проверить, насколько реальна угроза.

При этом напомним, что в соответствии с п. 3.8.2. постановления Госстроя Российской Федерации, не допускается пересадка или вырубка деревьев и кустарников (в том числе сухостойных и больных), без соответствующего разрешения. Прежде чем рубить даже опасное дерево, необходимо вначале обращаться в управление охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока. При этом если дерево находится на придомовой территории и дом обслуживает управляющая компания, то обращение поступает от УК. Средняя стоимость всех необходимых документов обойдется здесь примерно в 1000 рублей. А собственно, сами работы по вырубке дерева обойдутся (в среднем) от 1500 до 5000−6000 рублей, в зависимости от цены услуг организации, которая этим займется.