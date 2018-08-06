Фотофакт: под Гомелем второй раз за год зацвела яблоня

Жительница деревни Старая Белица под Гомелем очень удивилась, когда на днях пришла в свой огород, чтобы собрать огурцы:

— Смотрю — какие-то цветочки беленькие. Приостановилась глянула — а это яблонька зацвела! Она так плодоносила в этом году, мы плоды уже собрали, и вдруг такое! Цветы появились в том месте, где яблок не было. И с каждым днем цветов, настоящих майских, все больше появляется! Даже не знаю, как эта яблоня называется, мы впервые с нее урожай снимали. Интересно, будут ли еще плоды, но вообще такого раньше никогда не видела! — рассказывает «Комсомолке» Лариса Григоренко.

Эти необычные явления в природе в последние годы замечают все чаще, говорит завкафедрой ботаники и физиологии растений биофака Гомельского госуниверситета им. Скорины Николай Дайнеко:

— Высокая температура днем, теплые ночи, глобальное потепление климата приводят к таким явлениям. Но для растения это не очень хорошо. Расходование перед зимовкой питательных веществ ведет к истощению растительного организма. А новый урожай вряд ли появится — для роста и созревания плодов нужен длительный температурный режим.