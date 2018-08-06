Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Друг Петросяна сообщил, кем на самом деле является его помощница
Сдача экзамена на права: шесть главных изменений
Ирину Шейк поздравляют с беременностью
Мать сестер Хачатурян рассказала об отношениях в семье
Как осуществить свою мечту... через неделю
Как выглядит самое большое соленое озеро в ЕвропеКстати оно находится в России
Ирину Шейк поздравляют с беременностью
Антон Комолов опубликовал редкий кадр с 11-летним сыном
Умерла актриса Шарлотта Рэй
9 свежих российских сериалов, достойных повторного просмотра
Петросян выждал сутки и нанес ответный удар по Степаненко - СМИ
Стилиста Лисовца экстренно отправили в "Склиф"
Юлия Началова изменила цвет волос и стала неузнаваемой
Будущая невестка Сенчуковой и Рыбина покорила Сеть красотой
Актер Черненко скончался на 57-м году жизни
Невесту несколько часов оскорбляла Сябитова на шоу
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
У москвички украли дверь за миллион рублей
Фоторепортажи
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
12:40 (мск), источник: Комсомольская правда

Фотофакт: под Гомелем второй раз за год зацвела яблоня

Накануне с нее собрали богатый урожай яблок.

Жительница деревни Старая Белица под Гомелем очень удивилась, когда на днях пришла в свой огород, чтобы собрать огурцы:

— Смотрю — какие-то цветочки беленькие. Приостановилась глянула — а это яблонька зацвела! Она так плодоносила в этом году, мы плоды уже собрали, и вдруг такое! Цветы появились в том месте, где яблок не было. И с каждым днем цветов, настоящих майских, все больше появляется! Даже не знаю, как эта яблоня называется, мы впервые с нее урожай снимали. Интересно, будут ли еще плоды, но вообще такого раньше никогда не видела! — рассказывает «Комсомолке» Лариса Григоренко.

Эти необычные явления в природе в последние годы замечают все чаще, говорит завкафедрой ботаники и физиологии растений биофака Гомельского госуниверситета им. Скорины Николай Дайнеко:

— Высокая температура днем, теплые ночи, глобальное потепление климата приводят к таким явлениям. Но для растения это не очень хорошо. Расходование перед зимовкой питательных веществ ведет к истощению растительного организма. А новый урожай вряд ли появится — для роста и созревания плодов нужен длительный температурный режим.

Но деревья все равно цветут, и повлиять на это человек сейчас не может, остается радоваться такому маленькому чуду! Кстати, биологи отмечают, что круг растений, которые начали цвести дважды в год, расширяется. Это не только деревья, но и некоторые травы.

Все новости региона
 В Минске простились с Александром Куллинковичем
«Рок-музыка - хобби, которым я буду заниматься до самой смерти»
На Украине обсуждают прекращение железнодорожного сообщения с РФ
Ученые рассказали, когда Солнце уничтожит Землю
Кругом враги: почему Лукашенко отвернулся от России
Экс-глава ФИФА признал махинации при выборе страны-хозяйки ЧМ
В Англии вырос огурец рекордной длины
Mail.Ru Group предложила амнистию осужденных за лайки и репосты
Названы пять самых отвратительных в мире запахов
Спорт
У Карпина лучшая команда первых двух туров. Но нужно добавлять Самое солидное выступление старта сезона
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал Нешуточный скандал разгорелся в Аргентине, где благодаря шоферу удалось «накрыть» чиновников-коррупционеров
Кино
Умерла актриса Шарлотта Рэй Звезда мюзикла «Волосы» и многочисленных ситкомов скончалась на 93-м году жизни
Недвижимость
У москвички украли дверь за миллион рублей
Где отдыхают политики этим летом
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
Как выглядит гостиница «Националь» изнутри (фото)
Леди
Звездные красотки за 50, сохранившие фигуру девушки Иногда женщинам с легкостью удается сохранять свои стройные формы, сколько бы лет ни прошло. Давай посмотрим на этих «вечно юных» особ
Дети
Ирину Шейк поздравляют с беременностью Супермодель заинтриговала поклонников новым личным фото. 
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь