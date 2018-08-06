Фотофакт: под Гомелем второй раз за год зацвела яблоня
Накануне с нее собрали богатый урожай яблок.
Накануне с нее собрали богатый урожай яблок.
Жительница деревни Старая Белица под Гомелем очень удивилась, когда на днях пришла в свой огород, чтобы собрать огурцы:
— Смотрю —
Эти необычные явления в природе в последние годы замечают все чаще, говорит завкафедрой ботаники и физиологии растений биофака Гомельского госуниверситета им. Скорины Николай Дайнеко:
— Высокая температура днем, теплые ночи, глобальное потепление климата приводят к таким явлениям. Но для растения это не очень хорошо. Расходование перед зимовкой питательных веществ ведет к истощению растительного организма. А новый урожай вряд ли появится — для роста и созревания плодов нужен длительный температурный режим.
Но деревья все равно цветут, и повлиять на это человек сейчас не может, остается радоваться такому маленькому чуду! Кстати, биологи отмечают, что круг растений, которые начали цвести дважды в год, расширяется. Это не только деревья, но и некоторые травы.