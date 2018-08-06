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10:55 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре провалился асфальт на улице Николая Панова

Провал для водителей ничем не обозначен.

В Самаре снова провалился асфальт, сообщает группа «ДТП Самара». На это раз яма на проезжей части образовалась напротив дома № 31 на улице Николая Панова со стороны улицы Подшипниковой.

Водителей призвали быть внимательными. Самарцев волнует, что провал никак не обозначен, и ночью его можно просто не увидеть.

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