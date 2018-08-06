В Самаре провалился асфальт на улице Николая Панова
Провал для водителей ничем не обозначен.
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Провал для водителей ничем не обозначен.
В Самаре снова провалился асфальт, сообщает группа «ДТП Самара». На это раз яма на проезжей части образовалась напротив дома № 31 на улице Николая Панова со стороны улицы Подшипниковой.
Водителей призвали быть внимательными. Самарцев волнует, что провал никак не обозначен, и ночью его можно просто не увидеть.