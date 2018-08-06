Из трёхэтажного дома в Астане создали произведение современного искусства
Необычный дом с картинами находится на продолжающейся части Арбата.
Необычный дом с картинами находится на продолжающейся части Арбата.
Дом с картинами появился в Астане. О нём рассказал в Facebook аким района «Сарыарка» Арман Турлубек.
Произведение искусства появилось по адресу Мамбетова, 5. Дом расположен на продолжающейся части Арбата (на отрезке от улицы Кенесары до Абая). Трёхэтажное здание превратилось в
«Буквально вчера вечером мы добавили последние штрихи в оформлении этого дома. Украшенный произведениями классиков казахстанского искусства из собрания государственного музея искусств имени Кастеева, он представляет собой целую галерею под открытым небом», — рассказал Арман Турлубек.
Дом украшают работы Турсуна Абуова, Абылхана Кастеева, Гульфайрус Исмаиловой, Шаймардана Сариева, Гани Баянова, Марии Лизогуб и Айши Галимбаевой.
«Знаменитый дом с картинами» (думаю, в скором времени его будут называть только так) расположился в тихой части улицы, где размещены в основном офисные здания. Теперь же это место, без сомнения, станет обязательным в маршруте прогулок наших жителей и гостей города, — считает аким района.