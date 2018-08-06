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12:32 (мск), источник: Informburo.kz

Из трёхэтажного дома в Астане создали произведение современного искусства

Необычный дом с картинами находится на продолжающейся части Арбата.

Дом с картинами появился в Астане. О нём рассказал в Facebook аким района «Сарыарка» Арман Турлубек.

Произведение искусства появилось по адресу Мамбетова, 5. Дом расположен на продолжающейся части Арбата (на отрезке от улицы Кенесары до Абая). Трёхэтажное здание превратилось в арт-объект в завершение фестиваля уличного искусства Urban Art Astana.

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«Буквально вчера вечером мы добавили последние штрихи в оформлении этого дома. Украшенный произведениями классиков казахстанского искусства из собрания государственного музея искусств имени Кастеева, он представляет собой целую галерею под открытым небом», — рассказал Арман Турлубек.

Дом украшают работы Турсуна Абуова, Абылхана Кастеева, Гульфайрус Исмаиловой, Шаймардана Сариева, Гани Баянова, Марии Лизогуб и Айши Галимбаевой.

«Знаменитый дом с картинами» (думаю, в скором времени его будут называть только так) расположился в тихой части улицы, где размещены в основном офисные здания. Теперь же это место, без сомнения, станет обязательным в маршруте прогулок наших жителей и гостей города, — считает аким района.

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