Из трёхэтажного дома в Астане создали произведение современного искусства

Дом с картинами появился в Астане. О нём рассказал в Facebook аким района «Сарыарка» Арман Турлубек.

Произведение искусства появилось по адресу Мамбетова, 5. Дом расположен на продолжающейся части Арбата (на отрезке от улицы Кенесары до Абая). Трёхэтажное здание превратилось в арт-объект в завершение фестиваля уличного искусства Urban Art Astana.

«Буквально вчера вечером мы добавили последние штрихи в оформлении этого дома. Украшенный произведениями классиков казахстанского искусства из собрания государственного музея искусств имени Кастеева, он представляет собой целую галерею под открытым небом», — рассказал Арман Турлубек.

Дом украшают работы Турсуна Абуова, Абылхана Кастеева, Гульфайрус Исмаиловой, Шаймардана Сариева, Гани Баянова, Марии Лизогуб и Айши Галимбаевой.