Лукашенко поздравил композитора Игоря Лученка с 80-летием
6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси и СССР Игоря Лученка с 80-летием, сообщили БЕЛТА в
6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси и СССР Игоря Лученка с 80-летием, сообщили БЕЛТА в
«Ваша многогранная плодотворная деятельность, известная широкому кругу слушателей, стала визитной карточкой Беларуси, вобрала в себя лучшие черты национальной культуры, вознесла белорусскую песню на вершину профессионального мастерства», — говорится в поздравлении.
Президент констатировал, что на протяжении десятилетий самоотверженного труда на должности председателя Белорусского союза композиторов Игорь Лученок прикладывает много усилий ради существования и дальнейшего развития отечественной композиторской школы.
«Написанные вами музыкальные произведения отличаются проникновенной мелодичностью, глубиной и лиричностью, украшают репертуар певцов разных поколений», — отметил Александр Лукашенко.