Лукашенко поздравил композитора Игоря Лученка с 80-летием

«Ваша многогранная плодотворная деятельность, известная широкому кругу слушателей, стала визитной карточкой Беларуси, вобрала в себя лучшие черты национальной культуры, вознесла белорусскую песню на вершину профессионального мастерства», — говорится в поздравлении.

Президент констатировал, что на протяжении десятилетий самоотверженного труда на должности председателя Белорусского союза композиторов Игорь Лученок прикладывает много усилий ради существования и дальнейшего развития отечественной композиторской школы.