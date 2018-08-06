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13:58 (мск), источник: Журнал OK!

Сводная сестра Меган Маркл сравнила герцогиню с Круэллой Де Виль

Однажды сводная сестра Меган Маркл уже извинялась за свои слова в адрес герцогини. Кажется, ей придется это делать снова.

Меган Маркл отметила своё 37-летие в минувшую субботу, однако её сводная сестра омрачила день рождения герцогини, сравнив её со злодейкой из мультика «101 далматинец» ­- Круэллой Де Виль.

Саманта Маркл использует Твиттер, как инструмент для унижения и критики её сестры Меган Маркл. И день рождения герцогини стал для неё очередным хорошим поводом. В честь праздника 53-летняя Саманта дала совет жене принца Гарри: «С днем рождения, Мег! Было бы мило и уместно с твоей стороны отправить папе запоздалую открытку в честь его дня рождения, который был 18 июля».

Чуть ранее в этот же день Саманта увидела новости в таблоиде о звездах, что Меган и Гарри хотят уединиться и отдохнуть от СМИ и поклонников. Это ей тоже сильно не понравилось:

Итак, Круэлла Де Виль отступает лол… Дай знать, если тебе это поможет.

В прошлом месяце Саманта вообще заявила, что если Томас Маркл умрет, то в этом будет виновата только Меган. Дело в том, что отец очень переживает, что герцогиня Сассекская не общается с ним и даже не поздравляет с днем рождения. Недавно Томас дал интервью журналу The Sun, в котором рассказал, что не общался с дочерью со дня её и принца Гарри свадьбы 19 мая.

Интересно, Саманта выпустит разоблачающую Меган книгу?

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