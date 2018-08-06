Супермодели опубликовали фото в поддержку кормления грудью

«Ангелы» Victoria’s Secret Даутцен Крез и Кэндис Свейнпол поддержали кормящих матерей и опубликовали в Instagram свои фото, на которых они сняты в момент кормления грудью. Об этом сообщает Metro.

Даутцен Крез, у которой двое детей (семилетний Филлон Джой и четырехлетняя Милена Мей), отметила, что одобряет борьбу за полезное для младенцев грудное вскармливание. «Я отмечаю, что общество создает серьезные проблемы для кормления грудью. Некоторые женщины практически не имеют возможности наладить грудное вскармливание, — написала супермодель. — Это результат политических ошибок и социальной культуры, которая не уважает женщин, священный процесс продолжения рода, материнство и женское тело».

Крез также отметила, что, наряду с социальными проблемами, женщина сталкивается и с физиологическими сложностями при вскармливании ребенка, поэтому общество должно всемерно помогать ей.