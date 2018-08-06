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14:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Супермодели опубликовали фото в поддержку кормления грудью

«Ангелы» Victoria’s Secret Даутцен Крез и Кэндис Свейнпол поддержали кормящих матерей и опубликовали свои фото, на которых они сняты в момент кормления грудью. Крез, у которой двое детей (семилетний Филлон Джой и четырехлетняя Милена Мей), отметила, что одобряет борьбу за полезное для младенцев грудное вскармливание.

«Ангелы» Victoria’s Secret Даутцен Крез и Кэндис Свейнпол поддержали кормящих матерей и опубликовали в Instagram свои фото, на которых они сняты в момент кормления грудью. Об этом сообщает Metro.

Даутцен Крез, у которой двое детей (семилетний Филлон Джой и четырехлетняя Милена Мей), отметила, что одобряет борьбу за полезное для младенцев грудное вскармливание. «Я отмечаю, что общество создает серьезные проблемы для кормления грудью. Некоторые женщины практически не имеют возможности наладить грудное вскармливание, — написала супермодель. — Это результат политических ошибок и социальной культуры, которая не уважает женщин, священный процесс продолжения рода, материнство и женское тело».

Крез также отметила, что, наряду с социальными проблемами, женщина сталкивается и с физиологическими сложностями при вскармливании ребенка, поэтому общество должно всемерно помогать ей.

В июле 2018 года модель Мара Мартин вышла на подиум, кормя грудью пятимесячного ребенка, на показе купальников во Флориде (США). Мартин стала одной из 16 женщин, выбранных для участия в шоу журнала Sports Illustrated. Она демонстрировала золотой бикини, который сняла с одного плеча, чтобы покормить свою дочь Арию. На голове девочки были синие наушники, защищающие ее от громких звуков и музыки.

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