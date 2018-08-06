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11:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль

Известный кинорежиссер Федор Бондарчук приобрел квартиру с видом на Кремль в историческим районе центра Москвы. Сейчас в помещении идет ремонт, который продлится до конца осени. Об этом пишет портал «Собеседник.ру».

Квартира находится в Брюсовом переулке, ее площадь превышает 100 квадратных метров. По оценке опрошенных порталом риелторов элитного рынка, рыночная стоимость недвижимости составляет 80−90 миллионов рублей, причем четыре года назад цифра была бы на 10−15 миллионов больше. В квартире ведется ремонт, который продлится до конца осени.

Дом, в котором, по информации портала, купил квартиру кинорежиссер, был построен в 1928 году для актеров МХАТа. Сейчас в нем живут Илзе и Андрис Лиепа, а также художник Никас Сафронов. «Знаю, что под моей квартирой сейчас активно идет ремонт. Я лечил палец в Корее целый месяц, но сейчас, когда вернулся в Москву, столкнулся с шумными работами, — приводит “Собеседник” слова Сафронова. — Наверное, если по утрам мне будут мешать спать, перееду в свою мастерскую в цокольном этаже, почти в подвал, чтобы не слышать строителей (…) Если Федор действительно переедет жить к нам, я буду только рад. У нас тут очень хорошие соседи — думаю, он прекрасно впишется в нашу компанию».

В мае 2017-го один из жителей московского района Чертаново обратился к Бондарчуку с претензией, уверяя, что цены на недвижимость в районе упали после выхода на экран блокбастера «Притяжение», снятого кинорежиссером. «Знаете ли вы, что после выхода “Притяжения” моя квартира в Северном Чертаново, где он снимался, подешевела на 1,5 миллиона рублей? Собираетесь ли вы компенсировать мне ущерб?» — задал он вопрос на портале The Question.

Фильм «Притяжение» вышел в прокат в январе 2017-го. Лента повествует о внезапной встрече землян с представителями инопланетной цивилизации. Контакт происходит в Северном Чертаново, причем в результате крушения космического корабля пришельцев разрушается один из многоквартирных домов, столкновение приводит к гибели людей.

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