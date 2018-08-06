Красноярский заповедник «Столбы» лишился своего заповедного статуса

Источник: Комсомольская правда

Заповедник «Столбы» лишился своего заповедного статуса. Соответствующий документ подписал в минувшую пятницу, 3 августа, глава государства. Теперь понадобится примерно полтора года на то, чтобы перевести его в статус природного парка. К слову, вместе со «Столбами» перемены коснутся Тибердинского заповедника в Карачаево-Черкесии, Командорского заповедника на Камчатке и Гыданского заповедника на Ямале.

После смены статуса территория «Столбов» по прежнему останется охраняемой в собственности государства: земля и все природные ресурсы на ней в частную собственность передать будет нельзя.

Вопрос ребром о смене статуса поднимался еще четыре года назад. Дело в том, что по закону на территории заповедника не допускается туристическая деятельность. А «Столбы» (его рекреационную зону) посещают сотни тысяч туристов в год, там благоустраиваются экологически тропы, работают экскурсионные маршруты. Все это можно делать в национальных природных парках.