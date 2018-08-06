Вдоль России в темноте: Слепой путешественник проехал автостопом от Калининграда до Хабаровска

Источник: Комсомольская правда

ОТСУТСТВИЕ ЗРЕНИЯ — НЕ ПРИГОВОР.

24-летний Владимир Васкевич не видит с детства. В юности он был довольно замкнут в себе, как и многие люди с ограниченными возможностями. Вскоре все это молодому парню наскучило, и он решил полностью изменить свою жизнь: долой диван и телевизор, да здравствуют путешествия.

Способ путешественник выбрал весьма рискованный даже для зрячих людей — автостоп. Сначала опробовал его в поездке на Байкал, а в июне этого года отважился на путешествие по всей стране. Десять тысяч километров: от Калининграда до Владивостока. В кармане не больше 30 тысяч рублей, в рюкзаке все самое необходимое и верные технические помощники — ноутбук и мобильный телефон.

В Хабаровске Владимир впервые, как и на Дальнем Востоке. За плечами — Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Казань, Ижевск, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ и Чита.

— Давно хотел пересечь Россию. Дальше Байкала как-то все не получалось. Твердо решил для себя, что сперва нужно полностью изучить все регионы нашей Родины, и только потом переходить на заграничные страны. Хочу обратить внимание на то, что автостоп и райдшеринг — это принципиально разные вещи. Райдшеринг — это способ, при котором ты платишь деньги исключительно, чтобы расплатиться за бензин. Затраты минимальные, — рассказывает «КП"-Хабаровск» Владимир Васкевич. — Сначала я самолетом добрался из Екатеринбурга в Калининград, а затем поехал автостопом. Если честно, всегда удивляюсь тому, что многие считают такие путешествия опасными. Возможно, вы правы, но риск того стоит.

В Хабаровске Владимир провел мастер-класс и презентовал свою книгу «Путешествие без границ». Так как дальневосточная столица заняла в маршруте Владимира практически финальную точку, мы разузнали у него, как прошло его путешествие.

ВМЕСТО ГИДА ТЕЛЕФОН.

Гаджеты и интернет — лучшие друзья путешественника. Голосовать на дороге, не зная, что за человек решит тебя подвезти — занятие и впрямь рискованное, так что Владимир вооружился популярным сервисом поиска попутчиков, с помощью которого искал водителей, собиравшихся в нужный ему город. Расходы на бензин делили пополам.

— Каждый может настроить свой телефон на режим для незрячих. Это первый шаг. Все, что обычный человек видит на экране мобильного, озвучивает гаджет, предлагая выполнить те или иные действия, — рассказывает Владимир. — Этим же способом я веду блог, пишу сообщения и нахожу подходящих мне водителей, смотрю отзывы и так далее. Чтобы во всем разобраться самому, мне понадобился где-то месяц. Обычному человеку, думаю, понадобится больше времени, тут мотивация срабатывает.

Мир действительно оказался не без добрых людей. Жители городов, в которых останавливался путешественник, помогали найти нужные здания, подсказывали направления, провожали до гостиниц.

ПУТЕШЕСТВИЕ — НЕ КАРТИНКИ, А ЛЮДИ, ЭМОЦИИ И ЗАПАХИ.

Многие задаются вопросом, зачем вообще путешествовать, если не видеть городов и стран, в которых бываешь? Владимир уверен, что есть много других вещей, которые восполняют этот пробел.

Источник: Комсомольская правда

— Для меня самое главное — люди. Они везде отличаются. Я всегда стараюсь почувствовать эмоции местных жителей и перенять их. У меня же нет возможностей увидеть город, но, когда я иду с человеком и слышу его интонацию, проникаюсь его отношением, то мне все это передается. Это самое дорогое. Зачастую мы останавливаемся, и я прошу человека описать все, что находится вокруг меня, это тоже помогает, — говорит путешественник. — Я провожу мероприятия, встречаюсь с людьми, по возможности знакомлюсь с культурой и кухней. В Казани был в музее чак-чака, в Ижевске перепечей наелся. Это такие корзинки из песочного теста. Пермь — столица деревень. Каждый город оставил свои впечатления. В Бурятии даже пробовал строить юрту. Одну из них, правда, сначала сломал. Еще я попробовал местный деликатес: для меня зарубили барана и приготовили из его прямой кишки блюдо. Меня удивило отношение бурятов к природе. Многие из них вообще не едят рыбу, а Байкал для них — священное место.

ХАБАРОВСК — ГОРЫ, ЗЕЛЕНЬ И ДЕВУШКИ.

Так как Владимир в Хабаровске впервые, любопытно было узнать, каким наш город предстал перед слепым путешественником. Тем более, что хабаровчане, которые живут в других городах, уже рассказывали ему о наших региональных особенностях.

— Хабаровск почему-то очень сильно напомнил мне Екатеринбург. Именно центр города. Только ваш город более «мегаполисный» что ли. А может, я просто по дому скучаю. Заметил, что Хабаровск зеленый, много деревьев здесь, газонов. В отличие от Улан-Удэ, чисто, — рассказывает Владимир. — Когда я был в других городах, многие мне говорили, что Хабаровск очень красивый, только разъяснить — почему, не смогли. Да, и про красивых девушек наслышан, про набережную, Утес. Уже успел испытать на себе сопки и горки.

Вместе с Владимиром мы прогулялись по городу, описывая по пути местную архитектуру и алый закат. В конце нашей встречи путешественник обратился ко всем нашим читателям, которым что-то мешает начать двигаться и идти к своей мечте.