Вдоль России в темноте: Слепой путешественник проехал автостопом от Калининграда до Хабаровска
Десять тысяч километров на попутных машинах Владимир Васкевич преодолел, имея в кармане не более 30 тысяч рублей.
Десять тысяч километров на попутных машинах Владимир Васкевич преодолел, имея в кармане не более 30 тысяч рублей.
ОТСУТСТВИЕ ЗРЕНИЯ — НЕ ПРИГОВОР.
24-летний Владимир Васкевич не видит с детства. В юности он был довольно замкнут в себе, как и многие люди с ограниченными возможностями. Вскоре все это молодому парню наскучило, и он решил полностью изменить свою жизнь: долой диван и телевизор, да здравствуют путешествия.
Способ путешественник выбрал весьма рискованный даже для зрячих людей — автостоп. Сначала опробовал его в поездке на Байкал, а в июне этого года отважился на путешествие по всей стране. Десять тысяч километров: от Калининграда до Владивостока. В кармане не больше 30 тысяч рублей, в рюкзаке все самое необходимое и верные технические помощники — ноутбук и мобильный телефон.
— Давно хотел пересечь Россию. Дальше Байкала
В Хабаровске Владимир провел
ВМЕСТО ГИДА ТЕЛЕФОН.
Гаджеты и интернет — лучшие друзья путешественника. Голосовать на дороге, не зная, что за человек решит тебя подвезти — занятие и впрямь рискованное, так что Владимир вооружился популярным сервисом поиска попутчиков, с помощью которого искал водителей, собиравшихся в нужный ему город. Расходы на бензин делили пополам.
— Каждый может настроить свой телефон на режим для незрячих. Это первый шаг. Все, что обычный человек видит на экране мобильного, озвучивает гаджет, предлагая выполнить те или иные действия, — рассказывает Владимир. — Этим же способом я веду блог, пишу сообщения и нахожу подходящих мне водителей, смотрю отзывы и так далее. Чтобы во всем разобраться самому, мне понадобился
Мир действительно оказался не без добрых людей. Жители городов, в которых останавливался путешественник, помогали найти нужные здания, подсказывали направления, провожали до гостиниц.
ПУТЕШЕСТВИЕ — НЕ КАРТИНКИ, А ЛЮДИ, ЭМОЦИИ И ЗАПАХИ.
Многие задаются вопросом, зачем вообще путешествовать, если не видеть городов и стран, в которых бываешь? Владимир уверен, что есть много других вещей, которые восполняют этот пробел.
— Для меня самое главное — люди. Они везде отличаются. Я всегда стараюсь почувствовать эмоции местных жителей и перенять их. У меня же нет возможностей увидеть город, но, когда я иду с человеком и слышу его интонацию, проникаюсь его отношением, то мне все это передается. Это самое дорогое. Зачастую мы останавливаемся, и я прошу человека описать все, что находится вокруг меня, это тоже помогает, — говорит путешественник. — Я провожу мероприятия, встречаюсь с людьми, по возможности знакомлюсь с культурой и кухней. В Казани был в музее
ХАБАРОВСК — ГОРЫ, ЗЕЛЕНЬ И ДЕВУШКИ.
Так как Владимир в Хабаровске впервые, любопытно было узнать, каким наш город предстал перед слепым путешественником. Тем более, что хабаровчане, которые живут в других городах, уже рассказывали ему о наших региональных особенностях.
— Хабаровск
— У меня просто есть потребность наполнить свою жизнь красками, поэтому я этим занимаюсь и рассказываю другим, что и они так могут. Даже среди зрячих есть те, кто просиживает жизнь на диване и проводит время бестолково. Необязательно после беседы со мной бежать, сломя голову, из города, достаточно просто начать действовать. Главное, чтобы в голове