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11:16 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Башкирии с 2019 года начнут чипировать кошек и собак

Со следующего года в Башкирии начнут чипировать кошек и собак вне зависимости от того, кому они принадлежат. Об этом заявил начальник Управления ветеринарии РБ Азат Зиганшин во время утреннего оперативного совещания в правительстве региона.

Источник: AP 2018

— С целью учета поголовья животных, а также контроля над их перемещением в республике начата работа по идентификации сельскохозяйственных животных, личных подсобных хозяйств, граждан и во всех формах хозяйствования с присвоением уникального номера на каждое животное. До конца текущего года планируется полностью завершить биркование КРС, мелкого рогатого скота, свиней, пчелосемей и чипирование лошадей. В будущем году идентифицированы будут мелкие животные — путем чипирования, кошки и собаки всех форм собственности. Также начата работа по внесению данных животных в Единую федеральную информационную систему по регистрации и учету, — сказал он.

Инициатором соответствующего законопроекта выступил Минсельхоз России. Предполагается, что таким образом все сельскохозяйственные и домашние животные, в том числе крупный рогатый скот, лошади, верблюды, олени, а также кошки, собаки, пчелы и рыбки. По данным из открытых источников, согласно поправкам к закону «О ветеринарии», все рожденные в России или ввезенные в страну животные из определенного законом перечня должны быть маркированы и поставлены на учет до конца 2023 г. Учет будет вводиться поэтапно: свиней — с июля 2019 г., крупного рогатого скота — с сентября 2019 г., мелкого рогатого скота — с августа 2020 г., верблюдов — с февраля 2021 г., лошадей, ослов, мулов и лошаков — с июля 2021 г., домашней птицы — с апреля 2022 г., пушных зверей и кроликов — с июля 2022 г., пчел — с мая 2023 г., рыб и других водных животных — с июля 2023 г. По оценке Минсельхоза РФ, оптовая стоимость пластмассовой бирки составит 12−18 рублей, установка электронного чипа или одной бирки обойдется в 50−70 рублей. Стоимость чипирования, к примеру, кошек и собак в ветеринарных клиниках Уфы варьируется от 500 до 1 тысячи рублей за особь.

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