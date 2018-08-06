В Волжском пройдет парад колясок

ДК «ВГС» организует парад колясок. В 18.00 на главной сцене парка «Гидростроитель» креативные родители смогут представить транспортное средство своего малыша в необычном виде.

Но для начала заяви о своем намерении принять участие в конкурсе по телефону в Волжском 41−38−43.