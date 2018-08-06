Молодая семья состарилась в очереди на жилье

Каждый год супруги получали новый номер, однако в 2017-м этого не произошло. Поинтересовавшись причиной задержки, Слепцовы узнали, что они больше не участвуют в программе, поскольку их возраст уже более 35 лет. «Конечно, мы были возмущены, потому что у меня есть редакция за 2013 год данной программы, где говорилось, что главное, чтобы вы встали на программу в очередь пока одному из супругов нет 35 лет, а дальше уже вы продвигаетесь согласно тому, как данная программа исполняется», — приводит портал слова Анны Слепцовой.

Супруги предприняли несколько попыток разобраться в ситуации и выяснили, что программа «Молодая семья» в регионе не финансировалась в течение двух лет. Однако просьба Слепцовых о том, чтобы срок их очереди был увеличен на эти два года, не была удовлетворена. Сейчас супруги планируют подать в суд и разыскивают другие семьи в регионе, которые оказались в похожей ситуации.

В 2017 году депутат «Единой России» Ольга Баталина предложила стимулировать в России раннее рождение детей. Инициатива депутата предполагала помощь с погашением части ипотечной задолженности из бюджетных средств тем семьям, в которых дети появляются до достижения супругами 23-летнего возраста.