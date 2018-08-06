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11:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Молодая семья состарилась в очереди на жилье

Семья Слепцовых, проживающая в Волгограде, выбыла из жилищной программы «Молодая семья», поскольку за годы ожидания своей очереди супруги перестали подходить под требования по возрасту. Семью исключили из очереди, в которой на момент постановки Слепцовы были 615-ми. Об этом сообщает региональный портал volgograd1.tv.

Каждый год супруги получали новый номер, однако в 2017-м этого не произошло. Поинтересовавшись причиной задержки, Слепцовы узнали, что они больше не участвуют в программе, поскольку их возраст уже более 35 лет. «Конечно, мы были возмущены, потому что у меня есть редакция за 2013 год данной программы, где говорилось, что главное, чтобы вы встали на программу в очередь пока одному из супругов нет 35 лет, а дальше уже вы продвигаетесь согласно тому, как данная программа исполняется», — приводит портал слова Анны Слепцовой.

Супруги предприняли несколько попыток разобраться в ситуации и выяснили, что программа «Молодая семья» в регионе не финансировалась в течение двух лет. Однако просьба Слепцовых о том, чтобы срок их очереди был увеличен на эти два года, не была удовлетворена. Сейчас супруги планируют подать в суд и разыскивают другие семьи в регионе, которые оказались в похожей ситуации.

В 2017 году депутат «Единой России» Ольга Баталина предложила стимулировать в России раннее рождение детей. Инициатива депутата предполагала помощь с погашением части ипотечной задолженности из бюджетных средств тем семьям, в которых дети появляются до достижения супругами 23-летнего возраста.

С начала 2018-го в России действует программа льготной ипотеки со сниженной процентной ставкой для семей, где рождается второй и третий ребенок. Условия программы изначально сформулировали так, что под ее действие не попадали семьи с четырьмя и более детьми. Этот момент был устранен после того как один из многодетных родителей обратился с соответствующей просьбой к президенту Путину во время прямой линии. С августа 2018 года рассчитывать на льготную ипотеку могут семьи, в которых рождается второй ребенок и последующие дети.

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