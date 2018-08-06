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11:22 (мск), источник: Вести Приморье

Жители Владивостока снова останутся без горячей воды

С 13 по 20 августа без ГВС останутся жители Фрунзенского и части Ленинского и Первореченского районов, получающие тепло от Владивостокской ТЭЦ-1. Проверке в рамках гидравлических испытаний подвергнется и Голдобинская теплотрасса, в результате чего без ГВС останутся жители Первомайского района, получающие тепло от ТЭЦ-2.

Источник: Reuters

С 20 по 27 августа коммунальная услуга будет отсутствовать у потребителей, проживающих в Советском районе и части Первореченского, которые получают услугу от объединенной котельной «Северная».

С 17 по 24 сентября без горячего водоснабжения останутся жители Ленинского района, получающих тепло от Владивостокской ТЭЦ-2. Проверка Фадеевской теплотрассы станет заключительным этапом гидравлических испытаний.

Вместе с тем, энергетики продолжают подачу горячей воды в дома жителей Владивостока после завершения ремонтных работ. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «ДГК».

После двух плановых перекладок магистральных теплотрасс, горячее водоснабжение появилось у жителей, проживающих по следующим адресам:

Гульбиновича: 16, 18, 20, 22, 24, 30, 32;.

Калинина: 55;.

Можжевеловая: 1а;.

Терешковой: 10, 12, 14, 16;.

Харьковская: 1, 3, 6, 7, 9, 11.

Багратиона: 4, 6, 6а, 8;.

Бородинская: 23/9, 25, 27, 29, 31, 33, 37/3, 39, 41а, 43, 45, 47;.

Давыдова: 28, 28а, 28б, 28 В, 30, 30а, 32, 34;.

Кутузова: 3, 3а, 5, 5а, 5б, 5 В, 7;.

Русская: 41 В, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 53а, 53б, 53д, 55а, 55а/0, 59/1, 59/2, 59/3, 59/4, 59/5, 61, 63, 65а, 67/1, 67/2, 68/1, 68а, 69, 70, 70а, 72, 72а, 72 В, 73, 74, 74а, 74б, 75, 76, 76а, 76б, 77, 78, 78а, 79, 80/2, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 88а, 90.

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