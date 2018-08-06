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13:58 (мск), источник: Журнал OK!

Ева Лонгория в коротком платье-пиджаке показала фигуру после родов

Актриса Ева Лонгория впервые вышла в свет после рождения сына. Она посетила премьеру фильма «Собачьи дни».

Декретный отпуск Евы Лонгории подошел к концу, и актриса вернулась к работе. Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» посетила премьеру фильма «Собачьи дни», в котором исполнила одну их главных ролей. Этот выход в свет стал для Евы первым после родов.

На ковровой дорожке актриса появилась в коротком платье-пиджаке, надетом на голое тело. Наряд подчеркнул пышную грудь Лонгории и ее стройные ножки. Образ дополнили прозрачные босоножки. В макияже знаменитость сделала акцент на губы с помощью красной помады, а волосы собрала в хвост.

Сегодня я впервые за семь недель сделала прическу и макияж. Когда я кормила сына, он с недоумением смотрел на меня, как будто хотел спросить: «Кто ты, и где моя мама?», — рассказала Ева журналистам.

Актриса также добавила, что возвращаться к работе ей было нелегко.

Прошло семь недель с того момента, как он родился. Все это время я была с ним с утра до вечера. Я не работала, и это было лучшее время в моей жизни.

Напомним, что Ева Лонгория и ее нынешний супруг Хосе Бастон зарегистрировали свои отношения в мае 2016. До свадьбы они встречались три года. Для актрисы ребенок стал первым. Хосе воспитывает еще троих детей от предыдущего брака.

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