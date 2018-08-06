Ева Лонгория в коротком платье-пиджаке показала фигуру после родов
Актриса Ева Лонгория впервые вышла в свет после рождения сына. Она посетила премьеру фильма «Собачьи дни».
Актриса Ева Лонгория впервые вышла в свет после рождения сына. Она посетила премьеру фильма «Собачьи дни».
Декретный отпуск Евы Лонгории подошел к концу, и актриса вернулась к работе. Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» посетила премьеру фильма «Собачьи дни», в котором исполнила одну их главных ролей. Этот выход в свет стал для Евы первым после родов.
На ковровой дорожке актриса появилась в коротком
Сегодня я впервые за семь недель сделала прическу и макияж. Когда я кормила сына, он с недоумением смотрел на меня, как будто хотел спросить: «Кто ты, и где моя мама?», — рассказала Ева журналистам.
Актриса также добавила, что возвращаться к работе ей было нелегко.
Прошло семь недель с того момента, как он родился. Все это время я была с ним с утра до вечера. Я не работала, и это было лучшее время в моей жизни.
Напомним, что Ева Лонгория и ее нынешний супруг Хосе Бастон зарегистрировали свои отношения в мае 2016. До свадьбы они встречались три года. Для актрисы ребенок стал первым. Хосе воспитывает еще троих детей от предыдущего брака.