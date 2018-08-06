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12:08 (мск), источник: РИА Новости

В Калининграде пройдет международный образовательный форум «БалтАртек»

С 9 по 16 августа впервые пройдет Международный молодежный образовательный форум «БалтАртек» в Калининградской области. Об этом сообщается на официальном сайте Роспатриотцентра.

Источник: РИА Новости

Форум объединит 350 специалистов в области международных отношений и публичной дипломатии из числа молодых соотечественников, проживающих за рубежом, представителей волонтерских организаций и социально ориентированных НКО, а также координационных советов российских соотечественников. В мероприятии примут участие соотечественники из более чем 70 стран.

Мероприятие нацелено на формирование основ создания молодежной сети соотечественников и консолидацию усилий молодых соотечественников, направленных на продвижение идей русского мира за рубежом, — уточняется на сайте.

Каждый день форума будет посвящен определенной теме, таких, как наука, экономика, культура, добро, Россия, мир.

«Это позволит обсудить максимально широкий круг вопросов и выработать действенные предложения для дальнейшего сотрудничества и укрепления связей с Россией и друг другом», — отмечают в Роспатриотцентре.

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