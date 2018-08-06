Дима Билан снял клип про свадьбу в стиле 90-х и собрал 3 миллиона просмотров

Российские артисты поняли, на чём можно «хайповать» — людям нравится ирония на современный мир. Сначала сеть взорвал клип «Цвет настроения синий» Киркорова, потом «Гучи» от Тимати и Егор Крид. Время триумфа пришло и к Диме Билану: он высмеял провинциальные свадьбы в клипе на совместную с Polina песню «Пьяная любовь».

Уже более двух дней свадебный видеоролик лидирует в топе YouTube. В результате — 3,4 миллиона просмотров.

Лучший клип Билана! Так засмотрелся что песню даже не услышал﻿, — пишут в комментариях к клипу.

Ролик на «Пьяная любовь» показывает классическую провинциальную свадьбу. Женихом выступил сам Билан, а его «беременной» (в разгар торжества персонаж Билана узнает, что это неправда) невестой — певица Polina.

В клипе также снимаются многие блогеры и российские знаменитости: Лолита Милявская, Наташа Королева, Александр Гудков, Маша Миногарова, Настя Ивлеева и не только.