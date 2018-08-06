Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дележ имущества со Степаненко вскрыл настоящую фамилию Петросяна
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору
Сын Собчак растет похожим на ее отца
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
Помолодевшая Елена Корикова восхитила поклонников
Как выглядит самое большое соленое озеро в ЕвропеКстати оно находится в России
Ирину Шейк поздравляют с беременностью
Антон Комолов опубликовал редкий кадр с 11-летним сыном
Умерла актриса Шарлотта Рэй
9 свежих российских сериалов, достойных повторного просмотра
Петросян выждал сутки и нанес ответный удар по Степаненко - СМИ
Стилиста Лисовца экстренно отправили в "Склиф"
Илья Резник обвенчался с женой через шесть лет после свадьбы
Как осуществить свою мечту... через неделю
В Узбекистане убили главу МВД во время работы - СМИ
Черненко скончался на 57-м году жизни
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
В Египте откопали нового Сфинкса
Фоторепортажи
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
13:58 (мск), источник: Журнал OK!

Дима Билан снял клип про свадьбу в стиле 90-х и собрал 3 миллиона просмотров

Лолита Милявская, Наташа Королева, Александр Гудков, Маша Миногарова, Настя Ивлеева стали героями нового клипа Билана на песню «Пьяная любовь».

Российские артисты поняли, на чём можно «хайповать» — людям нравится ирония на современный мир. Сначала сеть взорвал клип «Цвет настроения синий» Киркорова, потом «Гучи» от Тимати и Егор Крид. Время триумфа пришло и к Диме Билану: он высмеял провинциальные свадьбы в клипе на совместную с Polina песню «Пьяная любовь».

Уже более двух дней свадебный видеоролик лидирует в топе YouTube. В результате — 3,4 миллиона просмотров.

Лучший клип Билана! Так засмотрелся что песню даже не услышал﻿, — пишут в комментариях к клипу.

Ролик на «Пьяная любовь» показывает классическую провинциальную свадьбу. Женихом выступил сам Билан, а его «беременной» (в разгар торжества персонаж Билана узнает, что это неправда) невестой — певица Polina.

В клипе также снимаются многие блогеры и российские знаменитости: Лолита Милявская, Наташа Королева, Александр Гудков, Маша Миногарова, Настя Ивлеева и не только.

За съемки отвечала студия Александра Гудкова — автора шоу «Вечерний Ургант» (они же занимались клипом Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий»).

 Светлана Лобода выпустила клип на песню SuperSTAR (и она не танцует в...
Доберман Кендалл Дженнер искусал маленькую девочку в ресторане...
На Украине обсуждают прекращение железнодорожного сообщения с РФ
Напоминающие инопланетян морские жители вдохновили фотографов
Кругом враги: почему Лукашенко отвернулся от России
Прирожденные убийцы: животные, которые умеют и любят воевать
Ученые рассказали, когда Солнце уничтожит Землю
Mail.Ru Group предложила амнистию осужденных за лайки и репосты
Экс-глава ФИФА признал махинации при выборе страны-хозяйки ЧМ
Спорт
У Карпина лучшая команда первых двух туров. Но нужно добавлять Самое солидное выступление старта сезона
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал Нешуточный скандал разгорелся в Аргентине, где благодаря шоферу удалось «накрыть» чиновников-коррупционеров
Кино
Умерла актриса Шарлотта Рэй Звезда мюзикла «Волосы» и многочисленных ситкомов скончалась на 93-м году жизни
Недвижимость
У москвички украли дверь за миллион рублей
В Ирландии выставили на продажу замок из «Игры престолов»
Американцам запретили курить в квартирах
Имеют ли коммунальщики право позорить должников?
Леди
Звездные красотки за 50, сохранившие фигуру девушки Иногда женщинам с легкостью удается сохранять свои стройные формы, сколько бы лет ни прошло. Давай посмотрим на этих «вечно юных» особ
Дети
Ирину Шейк поздравляют с беременностью Супермодель заинтриговала поклонников новым личным фото. 
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь