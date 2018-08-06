Дима Билан снял клип про свадьбу в стиле 90-х и собрал 3 миллиона просмотров
Лолита Милявская, Наташа Королева, Александр Гудков, Маша Миногарова, Настя Ивлеева стали героями нового клипа Билана на песню «Пьяная любовь».
Лолита Милявская, Наташа Королева, Александр Гудков, Маша Миногарова, Настя Ивлеева стали героями нового клипа Билана на песню «Пьяная любовь».
Российские артисты поняли, на чём можно «хайповать» — людям нравится ирония на современный мир. Сначала сеть взорвал клип «Цвет настроения синий» Киркорова, потом «Гучи» от Тимати и Егор Крид. Время триумфа пришло и к Диме Билану: он высмеял провинциальные свадьбы в клипе на совместную с Polina песню «Пьяная любовь».
Уже более двух дней свадебный видеоролик лидирует в топе YouTube. В результате — 3,4 миллиона просмотров.
Лучший клип Билана! Так засмотрелся что песню даже не услышал, — пишут в комментариях к клипу.
Ролик на «Пьяная любовь» показывает классическую провинциальную свадьбу. Женихом выступил сам Билан, а его «беременной» (в разгар торжества персонаж Билана узнает, что это неправда) невестой — певица Polina.
В клипе также снимаются многие блогеры и российские знаменитости: Лолита Милявская, Наташа Королева, Александр Гудков, Маша Миногарова, Настя Ивлеева и не только.
За съемки отвечала студия Александра Гудкова — автора шоу «Вечерний Ургант» (они же занимались клипом Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий»).