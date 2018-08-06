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12:02 (мск), источник: АиФ Иркутск

Полоса для велосипедистов появится на улице Декабрьских Событий в Иркутске

Там установят специальные знаки и нанесут разметку.

Источник: Reuters

Велосипедная полоса появится на улице Декабрьских Событий в Иркутске. Ее обустроят в рамках комплексного ремонта улицы — нанесут специальную разметку и установят знаки, сообщила 6 августа пресс-служба мэрии. Кроме того, на всем участке заменят асфальт, сделают тротуары и бордюры.

Активная работа над ремонтом дорог продолжается по всему городу. Например, на улице Октябрьской Революции будут расширять проезжую часть и изменят схему движения — вдоль сквера будет круговое движение, которое позволит обезопасить участок на пересечении улиц Карла Маркса и Франк-Каменецкого.

Совсем скоро завершится ремонт на улице Партизанской, где положили новый асфальт, установили бордюры и тротуары, сделали дополнительные парковочные места. На перекрестках вдоль трамвайных путей уложили специальное резиновое покрытие, которое позволяет увеличивать пропускную способность.

Напомним, ремонт улиц проходит в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». В Иркутске планируют до конца сентября отремонтировать 33 дороги общей протяжённостью 32 км.

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