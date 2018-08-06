С 6 августа в Воронеже начнется мощная волна отключений горячей воды

С 06.08 по 10.08:

С 06.08 по 10.08:

пер. Ольховый, 2а, 2б, 2 В, 2 г, 2д, 2ж, 2з, 2е, 9, 9а, 9б, 11, 13;.

С 06.08 по 20.08:

С 06.08 по 10.08:

ул. 45 Стр. Дивизии, 226, 226а, 226 В, 226д, 247/1, 247/2, 247 г, 247е, 249/1, 249/2, 251а, 251д, 253, 259д, 265а, 271, 273, 275, 275б, 277, 281а, 283, 285;.

ул. А. Овсеенко, 1, 1 В, 7 л, 9, 11, 13;.

С 13.08 по 17.08:

ул. Г. Лизюкова, 3, 6, 8, 8а, 9, 10,12, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 28, 27,29, 31,32, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 42а, 43, 44, 46, 46а, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 61 В, 63, 65, 66, 66а, 67, 69, 69а, 70, 70а, 71, 72, 73, 75, 76, 76а, 77, 78, 79, 80, 83, 85, 89, 91, 91а, 91б, 93, 93а, 95, 97, 99, 101, 103, 105;.

Московский пр-т, 82, 90, 90а, 91, 92, 92а, 92б, 93, 93/2, 94, 95, 96а, 97а, 98, 99, 100, 101, 102, 104,104а, 104б, 104 В, 105, 109, 109/1, 109а, 110а, 110б, 110 В, 110 г, 110д, 110е, 110и, 110 л, 110е, 111, 112, 113, 114;.

ул. Хользунова, 10, 10б, 12, 38, 38/1, 38/3, 38/4. 40а, 40б, 40 В, 40д, 42 (общ.), 44 (общ.), 46 (общ.), 48, 50 (общ.), 54, 58, 60, 60б, 64, 64а, 66, 68, 70а, 72, 72а, 72б, 74, 76, 80, 82, 84, 88, 92, 94, 96, 98, 98 В, 100, 100 В, 102, 102 В, 107, 108, 109, 110, 110 В, 111, 112, 112 В, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 125;.