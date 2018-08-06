С 6 августа в Воронеже начнется мощная волна отключений горячей воды
6 августа горячую воду отключат в сотнях домов. Рассказываем, где именно идет полным ходом подготовка к отопительному сезону.
6 августа горячую воду отключат в сотнях домов. Рассказываем, где именно идет полным ходом подготовка к отопительному сезону.
С 06.08 по 10.08:
ул. Димитрова, 27, 75, 79;.
Ленинский пр. 124а, 124б, 126, 130, 132.
С 06.08 по 10.08:
Ленинский пр., 3/2, 7/2, 7/3, 7/4, 10а, 11, 16/2, 21, 25/1, 32, 34, 39, 43, 45а, 49, 59а, 61а, 65, 71, 71а, 73, 73а, 75, 77, 96а, 105/2, 117, 117а;.
Наб. Авиастроителей, 4, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 28а, 38, 42, 44;.
ул. Циолковского, 5а, 7/1, 7/2, 8;.
пер. Ольховый, 2а, 2б, 2 В, 2 г, 2д, 2ж, 2з, 2е, 9, 9а, 9б, 11, 13;.
пер. Парашютистов, 4, 10;.
пер. Гвардейский, 2, 4;.
ул. Мопра, 2а, 8б, 12а, 12б, 15, 15/1, 18б;.
ул. Нижняя, 73;.
ул. Ленинградская, 26а, 55а, 68, 104, 108, 110, 114, 116а, 116б, 134, 136а, 136б;.
ул. Димитрова, 2, 2а, 4, 6, 8, 56а, 70, 72, 74;.
Спор. Набережная, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 19, 23, 23б;.
ул. Ст. Большевиков, 90, 92, 92а, 94, 96;.
ул. Ильича, 53, 55, 59, 61, 65, 67, 126, 128, 130, 132, 150;.
ул. Порт — Артурская, 19, 21;.
ул. Брусилова, 3в;.
ул. Г. Стратосферы, 1; 9а.
ул. Кулибина, 13а;.
ул. Меркулова, 1, 2, 4, 5;.
ул. Р. Беляевой, 2, 4, 6;.
ул. Циолковского, 19;.
ул. П. Осипенко, 19, 24;.
С 06.08 по 20.08:
ул. Димитрова, 126, 130, 132, 132а, 134, 136,
136а, 142, 144.
С 06.08 по 10.08:
ул. Шишкова, 1, 4, 4а, 6, 8;.
ул. Л. Рябцевой, 28, 28а, 48/1, 50;.
пр. Труда, 4а, 6, 6/3, 6/4, 6/5, 8, 8а, 8б, 8 В, 72, 74, 151, 155, 157, 159;.
ул. 9 Января, 87, 110;.
ул. Карпинского, 1, 2, 3, 4, 5;.
ул. Геращенко, 1, 3, 4;.
ул. Загородная, 7, 7а, 15;.
ул. Керамическая, 31, 33, 42;.
ул. Подклетенская, 19, 21;.
пер. Политехнический, 1, 2, 3, 10;.
пер. Автогенный, 9, 11а, 13, 21;.
ул. Багрицкого, 1;.
ул. Машиностроителей, 13/1, 45;.
ул. Электросигнальная, 4;.
ул. Красных зорь, 38;.
ул. Солнечная, 23, 27, 10;.
проезд Ясный, 4;.
Московский пр., 28, 30;.
ул. 45 Стр. Дивизии, 226, 226а, 226 В, 226д, 247/1, 247/2, 247 г, 247е, 249/1, 249/2, 251а, 251д, 253, 259д, 265а, 271, 273, 275, 275б, 277, 281а, 283, 285;.
ул. 9 января, 211, 213, 217, 231е, 231д, 233а, 233б, 233 В, 233/8, 233/9, 233/12, 233/13, 233/14, 233/15, 233/16, 233/17, 233/18, 233/19, 233/20, 233/21, 233/22, 233/23, 233/24, 233/26, 233/27, 233/28, 233/32, 254, 256, 258, 262/1, 262/2, 262/3, 264, 264а, 266, 270а, 270б, 272, 272б, 274, 276, 278, 280, 282, 282а, 284, 286, 286а, 286б, 288, 292, 294, 294а, 298, 298а, 300, 300б, 300/1, 300/2, 300/3, 300/4, 300/5, 302;.
ул. Беговая, 203а, 219д, 219е, 219ж, 219/3, 223 В, 223/1, 225, 225а, 225в;.
ул. А. Овсеенко, 1, 1 В, 7 л, 9, 11, 13;.
пер. Рамонский, 2;.
пер. Аннинский, 1.
С 13.08 по 17.08:
Б. Победы, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 19, 20,21, 23а, 22, 24, 25, 26, 28, 29а, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 41а, 42, 43, 44, 46, 45а, 47, 48а, 49, 50, 50а, 50б, 50 В, 51, 51а;.
ул. Г. Лизюкова, 3, 6, 8, 8а, 9, 10,12, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 28, 27,29, 31,32, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 42а, 43, 44, 46, 46а, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 61 В, 63, 65, 66, 66а, 67, 69, 69а, 70, 70а, 71, 72, 73, 75, 76, 76а, 77, 78, 79, 80, 83, 85, 89, 91, 91а, 91б, 93, 93а, 95, 97, 99, 101, 103, 105;.
ул. Жукова, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9;.
ул. 60-й Армии, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 17, 21, 22а, 22б, 23, 25, 26, 27, 29, 29а, 31;.
Московский
ул. Шишкова, 73, 75, 95, 95а, 97, 99, 101, 103, 103а, 105, 105а, 107, 107а;.
ул. Хользунова, 10, 10б, 12, 38, 38/1, 38/3, 38/4. 40а, 40б, 40 В, 40д, 42 (общ.), 44 (общ.), 46 (общ.), 48, 50 (общ.), 54, 58, 60, 60б, 64, 64а, 66, 68, 70а, 72, 72а, 72б, 74, 76, 80, 82, 84, 88, 92, 94, 96, 98, 98 В, 100, 100 В, 102, 102 В, 107, 108, 109, 110, 110 В, 111, 112, 112 В, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 125;.
ул. В. Невского, 1,1а, 1 В, 3, 4, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 12а, 13, 13б, 15, 15а, 16, 17, 18, 19а, 20, 22, 22/1, 24, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/9, 25/10, 26, 28, 30, 32, 34, 34а, 35, 36, 36а, 38а, 38б, 40, 44, 46, 46/2, 46/3, 46/4, 49;.
ул. А. Овсеенко, 15, 19, 21, 23, 23а, 25а, 29,31, 31а, 35, 35 В, 48а;.
ул. Новгородская, 121, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141;.
пер. Ученический, 5;.
ул. 60 лет ВЛКСМ, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 29;.
ул. Беговая, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 138а, 140, 142, 144, 148, 150, 152, 156, 158, 160, 162, 166, 168, 170, 172;.
ул. 45. Стр. Дивизии, 249/1, 249/2.
С 06.08 по 17.08:
ул. Чапаева, 52а, 58а, 110, 112, 114, 116,118,120,122,
122а, 124,124а, 124б, 126,128,130,130а, 132;.
ул. Грамши, 70,72,74; ул. Краснознамённая, 167,171.
С 06.08 по 19.08:
Московский проспект, 120, 122,124.