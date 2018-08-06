В сети спорят, на кого похожа дочь Кристины Асмус и Гарика Харламова

Кристина Асмус и Гарик Харламов перестали прятать дочь от поклонников. В микроблогах артистов все чаще появляются фото Настеньки, на которых отчетливо видны черты ее лица. Однако, какой у девочки разрез и цвет глаз, интернет-пользователи не знают до сих пор. Наследница известных родителей чаще всего позирует перед камерой в солнцезащитных очках. Вот только аксессуар ничуть не мешает фолловерам рассмотреть Настю. Сегодня они вновь обсудили, на кого же больше похожа малышка.