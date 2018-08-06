В сети спорят, на кого похожа дочь Кристины Асмус и Гарика Харламова
Актриса Кристина Асмус опубликовала новое фото с Гариком Харламовым и дочерью Анастасией. Снимок вызвал ажиотаж.
Актриса Кристина Асмус опубликовала новое фото с Гариком Харламовым и дочерью Анастасией. Снимок вызвал ажиотаж.
Кристина Асмус и Гарик Харламов перестали прятать дочь от поклонников. В микроблогах артистов все чаще появляются фото Настеньки, на которых отчетливо видны черты ее лица. Однако, какой у девочки разрез и цвет глаз,
«У дочи улыбка папина, также губки поджала. Как это мимишно», «А мне кажется, красивая, как мама», «А носик то папин))) ангела вашей семье», — прокомментировали
Кстати, семья Гарика Харламова сейчас отдыхает в Риме. И хотя в Италии жарко, Кристина
Напомним, что актриса Кристина Асмус и Гарик Харламов поженились в 2013 году, а 5 января 2014 года у них родилась дочь Анастасия. К слову, пользователи уже советуют паре стать родителями во второй раз.