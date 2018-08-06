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13:59 (мск), источник: Журнал OK!

В сети спорят, на кого похожа дочь Кристины Асмус и Гарика Харламова

Актриса Кристина Асмус опубликовала новое фото с Гариком Харламовым и дочерью Анастасией. Снимок вызвал ажиотаж.

Кристина Асмус и Гарик Харламов перестали прятать дочь от поклонников. В микроблогах артистов все чаще появляются фото Настеньки, на которых отчетливо видны черты ее лица. Однако, какой у девочки разрез и цвет глаз, интернет-пользователи не знают до сих пор. Наследница известных родителей чаще всего позирует перед камерой в солнцезащитных очках. Вот только аксессуар ничуть не мешает фолловерам рассмотреть Настю. Сегодня они вновь обсудили, на кого же больше похожа малышка.

«У дочи улыбка папина, также губки поджала. Как это мимишно», «А мне кажется, красивая, как мама», «А носик то папин))) ангела вашей семье», — прокомментировали интернет-пользователи свежее фото.

Кстати, семья Гарика Харламова сейчас отдыхает в Риме. И хотя в Италии жарко, Кристина почему-то одевается не по погоде: во все черное.

Напомним, что актриса Кристина Асмус и Гарик Харламов поженились в 2013 году, а 5 января 2014 года у них родилась дочь Анастасия. К слову, пользователи уже советуют паре стать родителями во второй раз.

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