ГУВД оштрафует колонну из 15 водителей, ехавших по встречке

Действие, записанное в ролике, происходило на улице Байналминал. Сейчас Управление безопасности дорожного движения ГУВД Ташкента принимает меры ко всем нарушителям, зафиксированным на видеорегистратор.

«Поэтапно, по мере установления личности водителей, управлявших автомобилями в момент фиксации правонарушения, им направляется протокол об административном правонарушении. На сегодняшний день меры приняты к пяти водителям из 15», — сообщили в ГУВД.

Напоминаем, что в соответствии с Правилами дорожного движения на дорогах с двусторонним движением, имеющим четыре полосы или более, запрещается выезжать на сторону дороги, предназначенную для встречного движения.

За нарушение данного пункта Кодексом об административной ответственности предусмотрено наложение штрафа в размере 10 минимальных размеров заработной платы (1,8 миллиона сумов).