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12:54 (мск), источник: Podrobno.uz

ГУВД оштрафует колонну из 15 водителей, ехавших по встречке

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На днях в социальных сетях появилась видеозапись с регистратора автомобиля, на которой видно, как 15 водителей в Ташкенте, нарушая правила дорожного движения, один за другим выехали на полосу встречного движения, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Действие, записанное в ролике, происходило на улице Байналминал. Сейчас Управление безопасности дорожного движения ГУВД Ташкента принимает меры ко всем нарушителям, зафиксированным на видеорегистратор.

«Поэтапно, по мере установления личности водителей, управлявших автомобилями в момент фиксации правонарушения, им направляется протокол об административном правонарушении. На сегодняшний день меры приняты к пяти водителям из 15», — сообщили в ГУВД.

Напоминаем, что в соответствии с Правилами дорожного движения на дорогах с двусторонним движением, имеющим четыре полосы или более, запрещается выезжать на сторону дороги, предназначенную для встречного движения.

За нарушение данного пункта Кодексом об административной ответственности предусмотрено наложение штрафа в размере 10 минимальных размеров заработной платы (1,8 миллиона сумов).

Совершение данного правонарушения повторно в течение года после применения административного взыскания влечет наложение штрафа в размере 20 минимальных размеров заработной платы (3,6 миллиона сумов) или лишение права управления транспортным средством сроком на один год.

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