Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Теракт и американская дочь: тайная жизнь Тутберидзе
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору
10 звездных сыновей, которых не отличить от их пап (фото)
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Помолодевшая Елена Корикова восхитила поклонников
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Рома Зверь показал подросших дочерей
Сын Собчак растет похожим на ее отца
Умерла актриса Шарлотта Рэй
9 свежих российских сериалов, достойных повторного просмотра
"Она выносит мне мозг": Звезда "Аншлага" откровенно о разводе
СМИ поведали, как живет секс-символ 90-х Ветлицкая
Илья Резник обвенчался с женой через шесть лет после свадьбы
Как осуществить свою мечту... через неделю
Актер Черненко скончался на 57-м году жизни
Невесту несколько часов оскорбляла Сябитова на шоу
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
У москвички украли дверь за миллион рублей
Фоторепортажи
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
12:25 (мск), источник: Комсомольская правда

На калининградской Балтике началось нашествие медуз с «ослиными ушами»

В прибрежной зоне Самбийского полуострова Балтийского моря появились гости — сотни тысяч ушастых медуз.

Источник: Комсомольская правда

И теплая как парное молоко вода буквально кишит, как «горгонами», так и купальщиками.. Поскольку море сейчас относительно чистое и спокойное, поэтому ловить медуз легко и просто. А медуза — плохой пловец, двигается медленно, вверх-вниз.

— Ушастые медузы — самый безобидный вид медуз, они не жалят, — объясняет кандидат биологических наук, заведующий лабораторией морской экологии Атлантического отделения института Океанологии РАН Елена Ежова. — По краям рта медузы расположены 4 длинные ротовые полости, напоминающие по форме ослиные уши.

По словам специалистов, уже скоро медузы исчезнут — до будущего лета.

Все новости региона
 Милонов предлагает закрыть «грязные пляжи» в России
"Неплохой жребий. Едем!". Голос Артема Дзюбы появится в "Яндекс.Навигаторе"
На Украине обсуждают прекращение железнодорожного сообщения с РФ
Ученые рассказали, когда Солнце уничтожит Землю
Кругом враги: почему Лукашенко отвернулся от России
Лидер хакерской группы «Шалтай-Болтай» Аникеев вышел на свободу
Экс-глава ФИФА признал махинации при выборе страны-хозяйки ЧМ
Mail.Ru Group предложила амнистию осужденных за лайки и репосты
В Англии вырос огурец рекордной длины
Спорт
У Карпина лучшая команда первых двух туров. Но нужно добавлять Самое солидное выступление старта сезона
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал Нешуточный скандал разгорелся в Аргентине, где благодаря шоферу удалось «накрыть» чиновников-коррупционеров
Кино
Умерла актриса Шарлотта Рэй Звезда мюзикла «Волосы» и многочисленных ситкомов скончалась на 93-м году жизни
Недвижимость
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
Имеют ли коммунальщики право позорить должников?
Где отдыхают политики этим летом
Американцам запретили курить в квартирах
Леди
Звездные красотки за 50, сохранившие фигуру девушки Иногда женщинам с легкостью удается сохранять свои стройные формы, сколько бы лет ни прошло. Давай посмотрим на этих «вечно юных» особ
Дети
Ирину Шейк поздравляют с беременностью Супермодель заинтриговала поклонников новым личным фото. 
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь