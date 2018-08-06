На калининградской Балтике началось нашествие медуз с «ослиными ушами»
В прибрежной зоне Самбийского полуострова Балтийского моря появились гости — сотни тысяч ушастых медуз.
В прибрежной зоне Самбийского полуострова Балтийского моря появились гости — сотни тысяч ушастых медуз.
И теплая как парное молоко вода буквально кишит, как «горгонами», так и купальщиками.. Поскольку море сейчас относительно чистое и спокойное, поэтому ловить медуз легко и просто. А медуза — плохой пловец, двигается медленно,
— Ушастые медузы — самый безобидный вид медуз, они не жалят, — объясняет кандидат биологических наук, заведующий лабораторией морской экологии Атлантического отделения института Океанологии РАН Елена Ежова. — По краям рта медузы расположены 4 длинные ротовые полости, напоминающие по форме ослиные уши.
По словам специалистов, уже скоро медузы исчезнут — до будущего лета.